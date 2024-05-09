Lig maçında inanılmaz olay. Futbolcular hakeme saldırdı ordu silahla müdahale etti

Kaynak: Haber Merkezi
Lig maçında inanılmaz olay. Futbolcular hakeme saldırdı ordu silahla müdahale etti
Bir futbol maçında yaşananlar akıllara durgunluk verdi.

Paraguay’da futbol tarihinin en çarpıcı olaylarından biri yaşandı. Bir futbol maçı sırasında, hakem kararlarına öfkelenen bir takımın oyuncuları, hakeme topluca saldırı girişiminde bulundu.

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Olaylar, hakemin şaşkın bakışları arasında canını zor kurtararak kaçışıyla daha da dramatik bir hal aldı. Ancak, bu beklenmedik durum daha da ilginç bir boyut kazandı.

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Sahaya giren ordu birlikleri, kontrolü kaybeden futbolculara müdahale etti. Askerlerin, futbolcuları durdurmak için havaya ateş açtığı anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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