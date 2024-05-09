Misafirlikteyken yan dairede intihar etmek isteyen kişiyi kapıyı kırarak kurtaran polis memurlarına takdirname

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bu kahramanlık gösterisi için polis memurlarına takdirname verdi.

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Durmuş Can Eryıldız ve Hayati Musul'un, misafirlikte bulundukları sırada duydukları sesten şüphelenerek yan dairenin kapısını kırmasıyla başladı. İçeri girdiklerinde ise bir kişinin kendisini kemerle doğalgaz borusuna asmaya çalıştığını gördüler.

Hızlı bir müdahaleyle kemeri kesen polis memurları, durumu sağlık ekiplerine bildirerek kişiyi kurtardılar. Hastaneye kaldırılan şahıs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Vali Tekbıyıkoğlu, bu kahramanlık gösterisi üzerine polis memurlarını takdirname ile ödüllendirdi. Törende, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve şube müdürleri de hazır bulundu.

Vali, polis memurlarını tebrik ederken, "Polislik böyle bir meslektir. Polislerin sivil ve resmi hayatı yok. Her an müdahaleye hazır olmalılar. İki arkadaşımızı da tebrik ederim." açıklamasında bulundu.