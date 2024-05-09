Misafirlikteyken yan dairede intihar etmek isteyen kişiyi kapıyı kırarak kurtaran polis memurlarına takdirname

Kaynak: DHA
Misafirlikteyken yan dairede intihar etmek isteyen kişiyi kapıyı kırarak kurtaran polis memurlarına takdirname
Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda, misafirlikte bulunan iki polis memuru, duydukları 'imdat' sesi üzerine yan daireye girdiklerinde, intihar etmeye çalışan kişiyi kurtardı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bu kahramanlık gösterisi için polis memurlarına takdirname verdi.

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Durmuş Can Eryıldız ve Hayati Musul'un, misafirlikte bulundukları sırada duydukları sesten şüphelenerek yan dairenin kapısını kırmasıyla başladı. İçeri girdiklerinde ise bir kişinin kendisini kemerle doğalgaz borusuna asmaya çalıştığını gördüler.

Hızlı bir müdahaleyle kemeri kesen polis memurları, durumu sağlık ekiplerine bildirerek kişiyi kurtardılar. Hastaneye kaldırılan şahıs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Vali Tekbıyıkoğlu, bu kahramanlık gösterisi üzerine polis memurlarını takdirname ile ödüllendirdi. Törende, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve şube müdürleri de hazır bulundu.

Vali, polis memurlarını tebrik ederken, "Polislik böyle bir meslektir. Polislerin sivil ve resmi hayatı yok. Her an müdahaleye hazır olmalılar. İki arkadaşımızı da tebrik ederim." açıklamasında bulundu.

Son Haberler
Kamuya 57 bin personel alımı yapılacak. Tarihleri ve şartları belli oldu Gündem
Kamuya 57 bin personel alımı yapılacak. Tarihleri ve şartları belli oldu
3 kilogram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı Gündem
3 kilogram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
Ali Koç Sadettin Saran'ın restini gördü. Adaylık kararını verdi Spor
Ali Koç Sadettin Saran'ın restini gördü. Adaylık kararını verdi
Kaza yapan motokurye hayatını kaybetti Gündem
Kaza yapan motokurye hayatını kaybetti
Zelenskiy: Doğu cephesinde inisiyatif Rus ordusunda Dünya
Zelenskiy: Doğu cephesinde inisiyatif Rus ordusunda
Öğretmenler dikkat. Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu Gündem
Öğretmenler dikkat. Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu
Final yapacak söylentileri vardı. Kanal D'den İnci Taneleri için yeni duyuru Magazin
Final yapacak söylentileri vardı. Kanal D'den İnci Taneleri için yeni duyuru