Bu adam Türk Futbolu için beka sorunudur

Artık eminim bundan. Mehmet Büyükekşi Türk futbolu için beka sorunudur.

Kim seçti, neden seçti, nasıl hala o koltukta oturuyor; anlayamıyorum.

Yaptığı her şey Türk futbolunun zararına olabilir mi? Bir de olumlu bir işini duyalım yok yok yok!

Hangi birini anlatayım.

Süper Lig'de sadece bir sezonda yaşananları mı?

Ne kadar yakını varsa futboldan anlamayan onca kişiyi TFF'ye doldurup, ballı maaşlar dağıtmasını mı?

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalını mı?

TFF'nin kasasını kendi cebi gibi görüp yüzlerce kişilik beleş seyahatlerini mi?

Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşananları mı?

Arda Güler'e yapılanları mı?

Son olarak gazeteci arkadaşımız Uğur Meleke ile arasında olanları mı?

Hangisini hangisini hangisini?

Bakın; bu şahıs göreve geldi Türk Futbolu da karabasana girdi.

Yüzlerce kişi şu anda Almanya sokaklarında dolaşıyor; TFF'nin parasıyla.

Türkiye'de ekonomik kriz tavan yapmışken, hükümet dar gelirliye vergi üstüne vergi bindirirken, tasarruf da tasarruf diye tutturulmuşken beyefendi har vurup harman savuruyor.

Zihni Sinir projelerine dünyanın parasını harcıyor.

İnsanları bölüyor. Evet, yanlış anlamadınız, bölücülük yapıyor. TFF'nin şu açıklamasına ne dersiniz?

"Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Millî Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Millî Takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz."

Kimdir bizden olmayanlar? Kimdir menfaat odakları?

Senin özel uçağına binmeyenler mi, yemeklerine gitmeyenler mi?

Sen kimsin ki insanların milliyetçiliğini sınıflandırıyorsun kendine göre?

Süper Lig kulüplerini de bu şekilde savaş haline getirmedi mi?

İş artık tehlikeli boyutlara gidiyor. Buna önlem alınmalı.

Ben demiyorum sadece, ben değil çoğunluk diyor. Artık Mehmet Büyükekşi'ye bir şekilde el çektirilmeli.