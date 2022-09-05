Galatasaray'da Okan Buruk'u bekleyen tehlikeyi futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Galatasaray, 5. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak bu akşam.

Haftanın en çok merak edilen maçlarından biriydi bu; bakalım ne olacak?

Merak edilen derken; maçtan çok Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk aslında kast edilen. Onun ne yapacağı, nasıl bir takım çıkaracağı...

1- Adı Ofsaytoviç'e çıkan ilk 4 maçın etkisiz elemanı Seferoviç'e yine ilk onbirde yer verecek mi? Yoksa gol atma kısırlığı çeken Galatasaray'ın attığı topu topu 2 gole son dakikalarda maçlara girerek adını yazdıran 37'lik Gomis'i bu kez ilk onbirde sahaya sürecek mi?



2- Defansın ortasındaki Abdulkerim Bardakçı-Nelsson anlaşmazlığına çare bulabilecek mi?



3- Orta sahayı organize atak başlatma konusunda kurguluyabilecek mi?



İşi zor bu akşam Okan hocanın; bu 3 soruyu doğru cevaplayabilse de zor. Karşısında iç ve dış tehlike var.

İç tehlikeyi herkes biliyor artık. Galatasaray'da Okan Buruk'a karşı bir cephe var. Bu cephe kaybedip, gitmesini istiyor. Kendi istedikleri düzenin kurulmasında Okan hocayı engel görüyorlar çünkü.

Dış tehlike ise Gaziantep FK ve başındaki Erol Bulut.

Geçen haftaki Gaziantep-Antalya maçında da görüldü ki; Erol Bulut sürekli olarak bir aşama içinde. Kendisini geliştiriyor. Antalya maçında giden oyunu çevirip, takımını farklı galibiyete taşıdı. Bir sisteme çakılıp, kalmıyor. Oyun içinde oyun oynuyor! Bir anda sistemi tepeden tırnağa değiştirip, karşısındaki takımı (Antalyaspor'u olduğu gibi) şaşkına çevirebiliyor.

İşte Okan Buruk'un da böyle olması durumunda buna karşılık vermesi gerekiyor. Kazanırsa maçı orta sahayla kazanacak. Maçın kilidini çözerse Torreira, Oliveira ve Mertens üçlüsü çözecek. Kenarlarda oynayan Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu'nun kaçacağı boş alanlara atılacak toplar etkili olacak. Ama bu ikilinin de artık egoist davranıp, ille de çaprazdan girip kaleye şut atma takıntısı yerine santrforda oynamasını beklediğim Gomis'i desteklemesi gerekiyor.

Okan Buruk için kritik bir akşam. O da biliyor aslında kendisini bekleyen tehlikeyi. Kazanırsa ne ala. Kazanamazsa yandı gülüm keten helva!