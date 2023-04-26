Bu akşam Kraliçe var mı? Kraliçe yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın olduğu kraliçe dizisinin beşinci bölümü izleyiciyle buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan kraliçe’nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, kraliçe 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe yeni bölüm ne zaman?

Bu akşam Kraliçe var mı? Kraliçe yeni bölüm ne zaman?

Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolleri Gökhan Alkan ve Burcu Özberk paylaşacağı Kraliçe’nin 6. bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki, kraliçe 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe yeni bölüm ne zaman?

BU AKŞM KRALİÇE VAR MI?

Kraliçe dizisi 6. yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

KRALİÇE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

‘Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe’de; ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması işleniyor.

Deniz ve ülkenin ünlü basketbolcularından Ateş’in mutlu bir evliliği vardır. Basketbol takımı oyuncuları ile ilgili aniden çıkan skandal bir haberle bütün ülke çalkalanır. Takımın bir sonraki maçında ortaya çıkan video ile ise Deniz ve Ateş herkesin diline düşer.

Kocasının bir eskort kızla olan görüntüsünün üzerine Deniz maçın ortasında sahaya inip Ateş’e saldırmıştır. Bütün bunlar olurken Deniz’in Kefken’ deki çiftliğinde yaşayan babası felç geçirir ve ölür. Bir anda hem evliliği sarsılan hem de babasını kaybeden Deniz, kardeşleri Zeynep ile Ali hayata yeniden başlamak zorunda kalacaktır.

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