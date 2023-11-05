Bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı 70. bölümüyle Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

BU AKŞAM YARGI VAR MI?

Yargı dizisinin 70. bölümü 5 Kasım Pazar günü yani bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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YARGI KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcı, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

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