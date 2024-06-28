Bu Almancı gerçekleri söyledi. Bu defa buradakiler inanmadı 'siz kötü durumdasınız' dedi

İstanbul’un en yoğun noktalarından birisi olan Eminönü meydanında yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada ilgi ile karşılandı. Almanya’dan buraya tatile gelen bir Türk vatandaşı ile Türkiye’de yaşayan bir Türk vatandaş arasındaki ekonomik karşılaştırma hıyar ve ev kirası üzerinden yapıldı.

Almancıya ‘hıyarı ne kadara aldığı’ soruldu. Almancı ise Almanya’da hıyarı 3 Euro’ya aldığını ancak maaşının da 3 bin Euro olduğunu söyledi. Karşısındaki adamın da maaşının 300 Euro’ya tekabül ettiğini ifade etti.

Vatandaş ise bu sözleri karşısında Almancı’ya yanıt vererek siz orada bizim burada çektiğimizi çekiyorsunuz, bizim çektiğimiz çilelerin aynısını sen orada 3 bin Euro’ya çekiyorsun.

“KENDİNİZİ KANDIRMAYIN”

Almancı adam Türk vatandaşına yanıt olarak kendinizi kandırmayın derken Almanya’daki ev kirasının 700 Euro olduğunu belirtti. Duyduğu kira karşısında şaşıran Türk o paranın 700 Euro değil bin 700 Euro olabileceğini söyledi.

Türk vatandaş bir türlü Almanya’daki ekonomik koşulların Türkiye’den daha iyi olduğuna inanmak istemedi. Bunun da üzerine çıkarak Almancı adamın Türk lirası ile 50 bin 70 bin lira arasında olduğunu söyledi.

Sunucu daha fazla dayanamadı ve Almancı adamın Türkiye’ye tatile gelebildiğini söyledi. Söylemlere bir türlü inanamayan Türk vatandaş oradakilerin durumunun da buradan daha iyi olmadığını, Almanya’dakilerin de süründüğünü söyledi.

YORUMLAR YAĞMUR OLDU

Sosyal medyada yayılmasından kısa süre sonra hızla yayılan video birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Söz konusu videoya yorumlar yağmur olurken gurbetçi olmasına rağmen gerçekleri adeta haykıran Almancı destek topladı.