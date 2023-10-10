Bu araçlar artık trafiğe çıkamayacak: İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı

Son 10 yılda hızla artan yasa dışı çakar kullanımı, artık işin içinden çıkalamaz boyuta ulaştı. Yasa dışı olan bu durum vatandaşların büyük tepkisini çekerken Bakanlık tarafından yeni bir düzenleme oluşturuldu.

Artık denetimlerine katılan trafik polisleri, yasa dışı çakar lamba tespit ettiği araçları trafikten men edecek.

ARTIK TRAFİĞE ÇIKAMAYACAKLAR

Usulsüz biçimde siren ve çakar taktıranlar yakalandıklarında bunları söktürmemeleri halinde araçları trafikten men edilecek. İş adamlarından, organize suç örgütü liderlerine varıncaya kadar binlerce kişinin usulsüz biçimde araçlarına çakar taktırdıklarını belirten yetkililer şunları söyledi:

“Özellikle zengin kişiler, suç örgütü liderleri trafik cezasını ödeyip bunları kullanmaya devam ediyor. Fırsat vermemek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek, cezaları önümüzdeki dönemde daha da artırılacak.”