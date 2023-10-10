Bu araçlar artık trafiğe çıkamayacak: İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı

Yasa dışı çakar takan araçlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapıldı. Artık trafik denetimlerine katılan trafik polisleri yakaladıkları yasa dışı çakar takan araçları trafikten men edecek.

Bu araçlar artık trafiğe çıkamayacak: İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı

Son 10 yılda hızla artan yasa dışı çakar kullanımı, artık işin içinden çıkalamaz boyuta ulaştı. Yasa dışı olan bu durum vatandaşların büyük tepkisini çekerken Bakanlık tarafından yeni bir düzenleme oluşturuldu.

Artık denetimlerine katılan trafik polisleri, yasa dışı çakar lamba tespit ettiği araçları trafikten men edecek.

ARTIK TRAFİĞE ÇIKAMAYACAKLAR

Usulsüz biçimde siren ve çakar taktıranlar yakalandıklarında bunları söktürmemeleri halinde araçları trafikten men edilecek. İş adamlarından, organize suç örgütü liderlerine varıncaya kadar binlerce kişinin usulsüz biçimde araçlarına çakar taktırdıklarını belirten yetkililer şunları söyledi:

“Özellikle zengin kişiler, suç örgütü liderleri trafik cezasını ödeyip bunları kullanmaya devam ediyor. Fırsat vermemek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek, cezaları önümüzdeki dönemde daha da artırılacak.”

cakar.jpg

Öne Çıkanlar
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İsrail takımları hakkında flaş karar. FIBA açıkladı Spor
İsrail takımları hakkında flaş karar. FIBA açıkladı
Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası
A Milli Takım finalde 9-0 yenildi Spor
A Milli Takım finalde 9-0 yenildi
Kocaeli'deki restoranda yangın Gündem
Kocaeli'deki restoranda yangın
Rakıya dev zam. Artık bardak yerine damlalık kullanacaksınız Ekonomi
Rakıya dev zam. Artık bardak yerine damlalık kullanacaksınız
Hırvatistan Türkiye maçının yayınlanacağı kanal belli oldu Spor
Hırvatistan Türkiye maçının yayınlanacağı kanal belli oldu