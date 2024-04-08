‘Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi’ İmamoğlu Financial Times’a konuştu

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler seçiminde, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden biri olan Financial Times’a konuştu.

Financial Times, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili, "Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Türkiye'nin canlanan muhalefetine güçlü bir coşku dalgası gönderdi ve İmamoğlu'nu, Erdoğan'ın baş muhalifi olarak pekiştirdi" yorumunda bulundu.

Gerçekleşen yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine verilen "mesajı almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi" durumunda "siyasi ömrünün kısalacağı" uyarısında bulunan İmamoğlu, "Her şey onun elinde" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, yerel seçimlerde AKP’nin ülke çapında oy kaybı yaşamasının "seçmenlerin, Erdoğan'ın devlet kurumları üzerindeki sıkılaşan kontrolünü reddettiğinin açık bir göstergesi" olduğunu ifade etti.

"BU ASLA SADECE İSTANBUL SEÇİMİ DEĞİLDİ"

İmamoğlu, verdiği demeçte, "İstanbul'daki bir kurum müdürünün bile mevcut yetkisini siyasi talimat olmadan kullanamadığı bir rejime, bir sisteme dönüştü. Bu da bize tek bir kişinin iradesini yansıtan bir devlet yapısı sunuyor. Buna tırnak içinde otoriter rejim diyebiliriz. Ama bence bu seçim sonuçta bütün bu yöntemi, bütün bu uygulamayı mahkum etmiştir, reddetmiştir" açıklamalarında bulundu.

"Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi, Cumhurbaşkanının [kendisini] muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" ifadesini kaydeden İmamoğlu, kendisine yöneltilen, hakkındaki yasal süreçlerden endişe duyup duymadığına ilişkin soruya ise, "Korkacak olan kişi Erdoğan olabilir" cevabını verdi.