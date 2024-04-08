AKP’li kadınlar yönetimi topa tutup istifa ettiler. Kenti 51 yıl sonra CHP kazandı

Kaynak: İHA
AKP’li kadınlar yönetimi topa tutup istifa ettiler. Kenti 51 yıl sonra CHP kazandı
CHP’nin 51 yıl sonra kazandığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Fazilet Sevinç ve 30 kişilik yönetim kurulu görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

AKP Genel Merkezi tarafından 13 Aralık 2022 tarihinde göreve getirilen ve yaklaşık 1 buçuk yıldır AKP Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Fazilet Sevinç ve yönetimi, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

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Sevinç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımın adını her anışımda kalbimin yerinden çıkacakmış gibi oluşu aynı zamanda kendimi dünyanın en güçlü, en cesur insanı hissedişimi başörtülü bir kadının dimdik duruşuna borçlu olduğu Sayın Reisicumhuruma ahde vefa olarak yürüttüğüm AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevinden, yönetim kurulumla birlikte üzülerek toplu istifa kararı almış bulunmaktayız.

6 Şubat depremini iliklerimize kadar hissettik ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde yaralarımızı sarmak için canla başla güçlü bir ekiple çalıştık. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanımızın selamı bütün kapıları açan anahtar oldu. Yerel seçimlerde kadın kolları olarak azami gayret göstererek tüm merkez ve kırsal mahallelerimizde AK Partimizin ve özellikle Cumhurbaşkanımızın başarısının yenilenmesi için azami gayret gösterdik.

Ancak seçim sürecinde yaşanan, ilçe teşkilat yönetiminin istişaresiz ve tek başına hareket etmesi, kadınlardan gelecek desteğin koordine edilmesi amacıyla talep edilmesine rağmen seçim ofisi dahi verilmemesi, geçmişteki teşkilatlara tavır alınıp dışlanmalarının büyük küskünlüklere neden olması, AK Parti geleneğine uygun birlik ve beraberlik atmosferinin hiçe sayılması gibi nedenler partimizin Elbistan’da bir kez daha başarılı olmasına engel olmuştur. Bu yaşananlarda kadın kolları olarak bir tane dahi olumsuz hareket ve davranışımızın olmadığından emin olarak istifamızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz."

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CHP 51 YIL SONRA ELBİSTAN’DA KAZANDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan kentlerden olan Elbistan'da 31 Mart yerel seçimlerinde ilçeyi 51 yıl sonra CHP kazandı.

Elbistan’da CHP Belediye Başkan Adayı Erkan Gürbüz, yüzde 37 oy oranı ile AKP’nin adayı Murat Mercan’ı geride bırakarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

CHP, en son 1973’teki yerel seçimlerde Elbistan’da kazanmıştı.

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Elbistan 31 Mart seçim sonuçları
Kaynak: NTV

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