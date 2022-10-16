İşte bu ay tüketmeniz gereken en yararlı 2 balık

Sardalya balığının faydaları



Sardalya küçük bir balık ancak içerdiği besin değeri mükemmel denecek boyutta. Mevsiminde yani bu aylarda tüketildiğinde ciddi anlamda fayda sağlıyor.



Düzenli sardalya tüketimi iltihapların iyileşmesine yardımcı oluyor, vücudun herhangi bir yerinde iltihaplanma sorunu oluşmasını önlüyor.



Güçlü yağ asitleri sayesinde hastalığa yakalanma riskini azaltıyor.



Sardalya vücutta iltihap oluşumunu önlüyor.



Tam bir vitamin deposu.

İçerisinde yer alan B12, D vitamini, Omega 3, kalsiyum, selenyum, fosfor ve protein kaynağı.

emir, kalsiyum, B12, selenyum ve fosfor açısından oldukça zengin.Önemli ölçüde protein içerir, günlük protein ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.



Kemik ve diş sağlığını koruyor.



Yağ asitleri içeren balıkların depresyonu önlediğini, depresif ruh haliyle mücadele ederek kişilere kendisini iyi hissettirdiğini söylüyor.



Aşırı yeme isteği ve iştahı kesmek için sardalya yenilmesi gereken bir balık. İçerdiği yüksek protein ve Omega 3 yağ asitleri tok tutuyor.



Tam anlamıyla bir kalp dostu. Kan basıncını dengeliyor. Kan pıhtılaşmasını önlüyor.

Tekir balığının faydaları neler?

Omega 3, vücudun üretemediği ve dışarıdan alınması gereken yağ asitleri. Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonun sürdürülmesine katkıda bulunuyor. Bundan dolayı Tekir balığı tüketmek çok faydalı Tekir balığının faydaları ise şöyle:

Diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir balık.

Karaciğer fonksiyonlarını destekleyerek vücutta yağ birikimini önlenmesine katkı sağlıyor.

Cildin yenilenmesinde ve akne ve gözeneklerin önlenmesinde etkili.

Kan akışını hızlandırıyor bu yolla damar tıkanıklığının ve yağ birikiminin önüne geçilmesini sağlıyor.

İçerdiği kalsiyum nedeni ile kemik ve kas gelişimine destek oluyor.



Astım ve solunum rahatsızlıklarına vücuda oksijen takviyesi sağlıyor.



Özellikle akciğerlerin yenilenmesinde etkin rol oynuyor.



Kemik gelişimini destekliyor, kemik erimelerini durduruyor.