14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balık tutan adamı 61 kişide 2 kişi bulabildi. Zekanızı test edin

Balık tutan adamı 61 kişide 2 kişi bulabildi. Zekanızı test edin

Optik illüzyon görselinde balık tutan adamı 11 saniyede bulanlar dikkati ve kuvvetli zekâsıyla öne çıkıyor. Dünya çapında konuşulan bu optik illüzyon testi gözleri oldukça zorluyor. Ülkemizde 61 kişide 2 kişi verilen süre içinde testi çözebildi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 13:31
Takip Et

Optik illüzyon testiyle zekanızı test edin. Balık tutan adamı 61 kişide 2 kişi bulabildi

Balık tutan adamı 61 kişide 2 kişi bulabildi. Zekanızı test edin
+
Aa
-

Türkiye'nin haberine göre, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi birçok optik yanılsama türü vardır. Normal bir insan beyni, her açıdan farklı bir algı oluşturan görüntülere farklı bakabilir.

Bu nedenle, optik yanılsamalar, olayları nasıl algıladığınıza ışık tuttukları için psikanaliz alanının da bir parçasıdır. Böyle bir örnek, resmin içine gizlenmiş bir adam yüzü olan büyük bir kuş görselinde görülebilir.

Bu görüntü, büyük bir kuş resminin içinde balık tutan bir adamı bulmanız gereken zor bir bilmece. Resimdeki optik illüzyonda, gizli balık tutan bir adam heybetli kuşun görüntüsünün içinde gizli, yani bu optik illüzyonun en zor yanı balık tutan adamı tespit etmek.

Bir adamın ve balığın saklı yüzünü bulmak çok zor görünebilir! Ancak görüntüyü ters çevirirseniz bulmanız kolaylaşacak. Üstteki resimde gagasında bir adamı tutan dev bir kuş görünüyor.

Görüntüyü ters çevirdiğinizde kuşun kafası az önce aradığımız dev balığa dönüşüyor, kuşun vücudu bir ada, bacakları ise ağaç oluyor.

Görsel illüzyonları hazırlayan uzmanlar, isteneni 11 saniyede tespit etmeyi başarırsanız, bunun olağanüstü zekanızın veya yüksek IQ seviyenizin bir işareti olabileceğini iddia ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

O balıkçılara ne oldu acep.
14.10.2022 14:01
Balık dedinizde aklıma geldi. 2 olta ile 3 balık tutan adam varmış, köyün akıllısı oltaları satmış, o köy ilk başlarda balık yemeyen bile çook balık yemiş. Sonra köylülerin tarlaları satılmış,  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
2
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
3
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
5
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
6
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
7
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿ Avrupa Birliği’nin ticaret açığı rekor kırdı
﻿ Avrupa Birliği’nin ticaret açığı rekor kırdı
﻿ Avrupa Birliği’nin ticaret açığı rekor kırdı
﻿Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Muharrem Kasapoğlu: Dünya kupası, bu işin zirvesi
﻿Muharrem Kasapoğlu: Dünya kupası, bu işin zirvesi
﻿Muharrem Kasapoğlu: Dünya kupası, bu işin zirvesi
﻿İBB'den EBRD ile Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu için 75 milyon euroluk anlaşma
﻿İBB'den EBRD ile Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu için 75 milyon euroluk anlaşma
﻿İBB'den EBRD ile Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu için 75 milyon euroluk anlaşma
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.