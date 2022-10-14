Balık tutan adamı 61 kişide 2 kişi bulabildi. Zekanızı test edin

Türkiye'nin haberine göre, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi birçok optik yanılsama türü vardır. Normal bir insan beyni, her açıdan farklı bir algı oluşturan görüntülere farklı bakabilir.

Bu nedenle, optik yanılsamalar, olayları nasıl algıladığınıza ışık tuttukları için psikanaliz alanının da bir parçasıdır. Böyle bir örnek, resmin içine gizlenmiş bir adam yüzü olan büyük bir kuş görselinde görülebilir.

Bu görüntü, büyük bir kuş resminin içinde balık tutan bir adamı bulmanız gereken zor bir bilmece. Resimdeki optik illüzyonda, gizli balık tutan bir adam heybetli kuşun görüntüsünün içinde gizli, yani bu optik illüzyonun en zor yanı balık tutan adamı tespit etmek.

Bir adamın ve balığın saklı yüzünü bulmak çok zor görünebilir! Ancak görüntüyü ters çevirirseniz bulmanız kolaylaşacak. Üstteki resimde gagasında bir adamı tutan dev bir kuş görünüyor.

Görüntüyü ters çevirdiğinizde kuşun kafası az önce aradığımız dev balığa dönüşüyor, kuşun vücudu bir ada, bacakları ise ağaç oluyor.

Görsel illüzyonları hazırlayan uzmanlar, isteneni 11 saniyede tespit etmeyi başarırsanız, bunun olağanüstü zekanızın veya yüksek IQ seviyenizin bir işareti olabileceğini iddia ediyor.