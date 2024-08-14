Bu belgeyi almayan ev sahipleri yandı. 100 bin lira para cezası kesilecek

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve depremler gibi etkenler nedeniyle Türkiye'deki kiralık konut fiyatlarını önemli ölçüde yükselttiğini açıkladı.

Gündüz, ülke genelinde yaklaşık 110 bin dairenin günlük kiralama için kullanıldığını ve bu tür evlerin arzının son iki senede yüzde 97 oranında artış gösterdiğini ifade etti. Özellikle büyük şehirlerde ve turistik beldelerde günlük kiralık dairelerin kısa süreli tatiller ve seyahatler için tercih edilen bir seçenek haline geldiğini belirten Gündüz, yaşanan olayın kiralık konut fiyatlarını yaklaşık dört kat artırdığına dikkat çekti.

YENİ BİR İŞ MODELİ VE ETKİLERİ

Gündüz, günlük kiralama uygulamasının kiralık konut stokunu düşürdüğünü, komşuluk ilişkilerini azalttığını ve ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıkları artırdığını ifade etti. Öte yandan kiralanan evlerin tekrar kiralanarak bu yöntemin turizm sektöründe yeni bir iş modeli yarattığına dikkat çekti.

Ev sahipleri yüksek kazanç sağlamak amacıyla evlerini ve dairelerini bir günlüğüne kiraya vermelerinin, turizm sektöründe kayıt dışı ekonomiyi ve emlak sektöründe yetkisiz aracılar olarak adlandırılan "ayakçı"ların sayısını artırdığını belirtti.

EV SAHİPLERİNE 15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Konut sahibi yabancıların evlerini kendi vatandaşlarına kiralamalarının bazı yerlerde kiralık ev fiyatlarını yükselttiğini belirten Neşet Gündüz, yeni düzenlemelere vurgu yaptı. Yapılacak yeni düzenlemeye göre, evlerin turizm amaçlı kiralanabilmesi için daha önceden bir izin belgesi alınması gerekiyor. İzin belgesi olmadan gerçekleştirilen kiralar için ev sahiplerine 100 bin lira idari para cezası kesilecek.

CEZA DETAYLARI

Gündüz, yeni yasayla ilgili şu bilgileri verdi:

Turizm amaçlı kiralama iznine sahip bir konutu üçüncü şahıslara kendi adına kiralayanların her sözleşme için 100 bin lira idari para cezasına çarptırılacağını söyleyen Gündüz, mesken olarak kiralanan evlerin turizm amaçlı kiraya verilmesi ya da izin belgesi bulunmadan yapılan kiralamalara aracılık eden kişiler de her sözleşme için 100 bin lira para cezası ödeyeceği ifade edildi.

İzin belgesiz turizm amaçlı kiralamaya devam edenler ya da 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi uygulayarak aynı evi bir yıl içerisinde dört kereden fazla kiraya verenler için ise 1 milyon lira idari para cezası uygulanacak.