Naci Görür İstanbul’da depreme en dayanıklı ilçeyi açıkladı

Çekmeköy'de, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün de katılım gösterdiği “Çekmeköy’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy” konferansı gerçekleştirildi.

“ÇEKMEKÖY DİNAMİTLE KIRILACAK DİRENCE SAHİP”

Prof. Dr. Naci Görür, deprem öncesinde ve depremden sonra gerçekleştirilecek çalışmalara vurgu yaptı. İstanbul’un zeminini ve yapılaşmasını da değerlendiren Görür, kentin genç ilçelerinden Çekmeköy’ün zemininin sağlam olduğunu ve dinamitle kırılacak bir dirence sahip olduğunu ifade etti.

"ÇEKMEKÖY’DE EVLER BÜYÜK ÖLÇÜDE YIKILMAYACAK"

Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacağını belirten Görür, deprem sırasında evlerin büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacağını, depremin en belirgin özelliğinin binanın sarsılması olduğunu, genellikle burada yani Çekmeköy’de binaların az hızla sarsılacağını söyledi.

Çekmeköy’deki binalardan olası bir depremde insanların büyük bir kısmının sağ olarak binalardan çıkabileceğini vurgulayan Görür, “Göçük olmaz göçük altında kalmaz, ölmezler. Unutmayın, en iyi bina depremden sonra sahibinin içinden sağ çıkmasını sağlayan binadır" ifadelerini kullandı.