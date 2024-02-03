Bu belirtiler varsa soluğu hastanede alın. Dikkatli olunmazsa öldürüyor

Uzmanlardan zatürreye çeviren solunum yolu virüsleri uyarıları geldi. Belirtileri belli olan bu tehlikeli rahatsızlıkla ilgili, “Bu belirtiler varsa soluğu hastanede alın. Dikkatli olunmazsa öldürüyor” yorumu yapıldı.