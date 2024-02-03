Bu belirtiler varsa soluğu hastanede alın. Dikkatli olunmazsa öldürüyor

Ökkeş Bölükbaşı
Bu belirtiler varsa soluğu hastanede alın. Dikkatli olunmazsa öldürüyor
Uzmanlardan zatürreye çeviren solunum yolu virüsleri uyarıları geldi. Belirtileri belli olan bu tehlikeli rahatsızlıkla ilgili, “Bu belirtiler varsa soluğu hastanede alın. Dikkatli olunmazsa öldürüyor” yorumu yapıldı.

Solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu virüslerden kaynaklanır. Bu virüsler zatürre gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.

Zatürre, akciğerlerdeki hava boşluklarının iltihaplanması ve iltihaplı sıvı veya cerahatle dolmasıdır.

Zatürre hastalarında şu belirtiler görülür:

- Öksürük

- Nefes almada zorluk

- Göğüste ağrı

-Ateş

- Titreme

- Halsizlik

- Bazen de baş ağrısı

Zatürre, özellikle yaşlılarda ve diyabet, astım, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanlarda ağırlaşabilir.

Üst solunum yolu hastalıkları ise şunlardır:

- Alerjik rinit

- Anjin

- Farenjit

- Grip

- Larenjit

- Nazal polipler

- Orta kulak iltihabı

- Rinit (nezle)

- Sinüzit

- Tonsilit (bademcik iltihabı)

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