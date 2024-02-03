Bu belirtiler varsa soluğu hastanede alın. Dikkatli olunmazsa öldürüyor

Solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu virüslerden kaynaklanır. Bu virüsler zatürre gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.
Zatürre, akciğerlerdeki hava boşluklarının iltihaplanması ve iltihaplı sıvı veya cerahatle dolmasıdır.
Zatürre hastalarında şu belirtiler görülür:
- Öksürük
- Nefes almada zorluk
- Göğüste ağrı
-Ateş
- Titreme
- Halsizlik
- Bazen de baş ağrısı
Zatürre, özellikle yaşlılarda ve diyabet, astım, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanlarda ağırlaşabilir.
Üst solunum yolu hastalıkları ise şunlardır:
- Alerjik rinit
- Anjin
- Farenjit
- Grip
- Larenjit
- Nazal polipler
- Orta kulak iltihabı
- Rinit (nezle)
- Sinüzit
- Tonsilit (bademcik iltihabı)
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