Bu besinlerden şaşmayın





Kan şekeri, sağlığımız için hayati önem taşıyan bir faktördür. Kan şekerinin dengede tutulması, diyabet gibi ciddi hastalıkları önlemek için gereklidir. Kan şekerini dengede tutmanın yollarından biri de beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmektir. Bazı besinler, kan şekerini düşürmeye yardımcı olurken, bazıları da yükseltmeye neden olabilir. Peki, kan şekerini düşüren besinler nelerdir?

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN BESİNLER NELERDİR?

İşte kan şekerini dengelemeye faydalı yiyecekler…

Kan şekeri, kandaki şeker seviyesini ifade eder. Gün içinde değişkenlik gösterebilir, ancak normal bir oran için genellikle 1 gr/L civarında olması gerekir. Uygun beslenme ve düzenli fiziksel aktivite, kan şekerini dengelemeye yardımcı olan faktörlerdir. Şeker hastalarının büyük çoğunluğunda, kan testinin sonucu anında çok yüksek kan şekeri ortaya çıkar. Kan şekeri seviyeniz sınırdaysa veya normalin biraz üzerindeyse, doktorunuz tip 2 diyabetin başlamasını önlemek için muhtemelen düzenli izlemeye alacaktır.

Yüksek kan şekeri, kandaki insülin miktarının yetersiz veya etkisiz olduğu durumlarda ortaya çıkar. İnsülin, glikozun (şekerin) hücrelere girmesini sağlayan bir hormondur. İnsülin eksikliği nedeniyle glikoz, kanda birikir ve kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olur. Çok yüksek kan şekeri, tükenmişlik, bol idrar, yoğun susuzluk, abartılı açlık, sebepsiz kilo kaybı, sinirlilik ve baş dönmesi gibi belirtilere neden olabilir.

Kan şekerini düşürmeye yardımcı olan besinler, glisemik indeksi düşük olanlardır. Glisemik indeks, bir gıdadaki karbonhidratların sindirildikten sonra glikoz olarak kana ne kadar hızlı geçtiğini ölçmek için kullanılan bir değerdir. Glisemik indeksi yüksek olan besinler, kan şekerini hızla yükseltirken, glisemik indeksi düşük olan besinler, kan şekerini yavaş yavaş yükseltir ve daha uzun süre tokluk hissi verir.

Kan şekerini düşüren besinler arasında şunlar sayılabilir:

Sarımsak:

Sarımsak, insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olan bileşikler içerir. Ayrıca sarımsakta bulunan antioksidanlar, diyabetin neden olduğu kalp hastalığından korur.

Yoğurt:

Yoğurt, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Yoğurt, probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler, bağırsak sağlığını iyileştirir ve kan şekerini düzenler. Tatlandırılmış veya aromalı yoğurtlardan kaçınmak gerekir.

Havuç:

Havuç, özellikle çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeleyebilir. Havuç, A vitaminine dönüşen ve onlara turuncu renklerini veren beta karoten bakımından zengindir. A vitamininin cilt, saç ve göz sağlığını koruduğu bilinir. Havuç ayrıca tansiyon seviyelerini dengelemeye yardımcı olan potasyum sağlar.

Elma:

Elma, düşük glisemik indekse sahip bir meyvedir. Elma, doğal şekerini (fruktoz) dengeleyen yüksek su ve lif içeriğine sahiptir. Elma, kan şekerini yavaş yavaş yükseltir ve tokluk hissi verir. Ayrıca elma, antioksidan ve C vitamini bakımından zengindir.

Ceviz:

Ceviz, kan şekerini düşürmeye yardımcı olan sağlıklı yağlar, lifler ve proteinler içerir. Ceviz, aynı zamanda kalp sağlığını koruyan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Ceviz, kan şekerini dengelemek için ideal bir atıştırmalıktır.

Avokado:

Avokado, kan şekerini düşürmeye yardımcı olan lif ve sağlıklı yağlar içerir. Avokado, kan şekerini yavaş yavaş yükseltir ve uzun süre tok tutar. Avokado ayrıca kalp ve damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan iyi yağlar sağlar.

Çavdar ekmeği:

Çavdar ekmeği, glisemik indeksi düşük olan bir ekmek türüdür. Çavdar ekmeği, kan şekerini yavaş yavaş yükseltir ve daha uzun süre tokluk hissi verir. Çavdar ekmeği, tam tahıllı ve lifli bir besindir.

Kan şekerini düşüren besinler, diyabet riskini azaltmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için önemlidir. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, kan şekerini dengelemeye ve vücudun ihtiyacı olan besinleri almaya yardımcı olur.







