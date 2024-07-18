Bu bir başkaldırıdır. Böyle yıktılar Büyükekşi'yi. Ali Koç 'Gidecek' dedi ve gitti

"Ben yazmıştım" dememi sevmem ama yazmıştım işte.

12 Temmuz'da hem de.

Servet Yardımcı'nın çekilmesiyle birlikte herkesin favori gösterdiği, kendisini kulüplere "Saray'ın desteği de arkamda" diye lanse eden Mehmet Büyükekşi'nin o koltukta oturamayacağını "Hodri meydan" diye söylemiştim.

Demiştim ki;

"Herkes de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yükleniyor.

Neymiş efendim; Ali Koç demiş ki "Bu başkan gidecek!"

"Hani" diyorlar; "Gitmiyor işte. Aziz Yıldırım başkan olsaydı gidecekti!"

E madem Aziz Yıldırım o kadar güçlü bu işlerde seçimi kazanamadı diye Fenerbahçe düşmanı mı oldu? Yine göndersin.

Neyse... Ben şunu diyeceğim.

Mehmet Büyükekşi ne olursa olsun oturamayacak o koltukta.

Gidecek!

Bırakacak!

Ya istifa edecek, ya da ettirilecek!

Çünkü o koltuğun adamı değil.

Çünkü bu işi hiç bilmiyor.

Çünkü kötü niyetli.

Çünkü o koltukta oturduğu sürece kaos daha da büyüyecek.

Onun için diyorum ki Ali Koç kazandı.

Mehmet Büyükekşi gevrek gevrek gülüyor ama. Bitti. Oturamayacak o koltukta.

Göreceksiniz.

Türk futbolu kurtulacak bu saçmalıktan.

Hodri meydan."

Gördünüz işte. İstifa etmesine bile gerek kalmadı. Resmen devirdiler adamı.

* * *

Bu bir başkaldırıdır. Türk futbolunun başkaldırısı.

Artık skandal denilebilecek rezilliklere yol açan kimse "Hükümet de yanımda" diye seçim kazanamaz.

Uygulamaları, yaptıkları veya yapamadıkları verir kararı.

Diyeceksiniz ki "İbrahim Hacıosmanoğlu ne yapacak? Trabzonsporlu değil mi? Hem kulüp başkanıyken hakemleri soyunma odasına kilitlemedi ki?"

Evet doğru.

Ama Mehmet Büyükekşi'ye o kadar öfke oluştu ki Türk futbol camiasında karşısında kim olursa olsun çıkacaktı bu sonuç.

Hem ben İbrahim Hacıosmanoğlu ile Mehmet Büyükekşi'yi aynı kefeye koymam.

Hacıosmanoğlu sert bir görüntü verir ama başarılı olamazsa Büyükekşi gibi direnmez. "İlle de o koltukta oturacağım" demez.

Açar futbolun önünü.

KİMLER KAYBETTİ?

- Servet Yardımcı kaybetti. Korkup da kaçmasaydı güle oynaya kazanacaktı seçimi.

- Hamit Altıntop kaybetti. Nihayet dönemi bitti. Büyükekşi kazansaydı yine milli takımlar sorumlusu olup, konuşmaları ve uygulamalarıyla çıldırtacaktı herkesi.

- Kongrede Büyükekşi'ye yöneltilen ağır suçlamalardan sonra kürsüye çıkarak onu savunmaya çalışan Kayserispor Başkanı kaybetti.

- Galatasaray kaybetti. Büyükekşi'yi kötü sonuçlar alınca yerden yere vuruyorlardı. Şampiyonluklar gelince baş tacı yapıp, toz kondurtmuyorlardı. Desteklerini de belli etmişlerdi.

- Mehmet Büyükekşi'yi desteklediği bilinen Galasaray, Başakşehir, Konya, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Antalya, Alanya, Bodrum ile alt liglerdeki bazı kulüpler kaybetti.

- Sırf Büyükekşi'nin daha önceki görevlerinde yanındaydılar diye TFF'ye ballı maaşlarla doldurulan, futbolla ilgisi bile olmayan, "Özel maçın özelliği nedir?" gibi garip garip sorularla insanları kendisinden alan kişiler kaybetti.

KİMLER KAZANDI?

- Başta da dediğim gibi Ali Koç kazandı. Fenerbahçe büyük bir camia. Karşına alırsan, attığın her adım aleyhlerinde olursa son böyle olur işte. Son olarak genel kurulda yaptığı müthiş konuşma kongreye katılan kararsızların kararlarının Hacıosmanoğlu'na dönmesine yol açtı bence.

- Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Başkanı'na sallanan parmak unutulur mu sanıyorsunuz? Bunu Hasan Arat da açık açık söylemişti zaten. Ayrıca Beşiktaş'ı cezalandırmak için fırsat kollandığını da biliyordu herkes.

- Trabzonspor kazandı. Adam Trabzonspor'un eski başkanı. Daha ne olsun?

- İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kazandı. Kongrede öyle bir konuşma yaptı ki, Mehmet Büyükekşi dediklerini duymamak için tuvalete kaçtı. Sarıalioğlu'nun yaptığı konuşma özellikle alt liglerdeki kulüplerin delegeleri arasında karar değiştirmelere yol açtı.

- Son söz... Türk futbolu kazandı.

- Mehmet Büyükekşi ve onun gibilerinin bir daha gelememeleri dileği ile.