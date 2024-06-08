Bu böceğin fiyatı lüks otomobil parası. Tahmin edilemeyen şehrimizde ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu böceğin fiyatı lüks otomobil parası. Tahmin edilemeyen şehrimizde ortaya çıktı

Dünyada sadece Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenen türler arasında bulunan geyik böceği (Lucanus cervus) Elazığ'da görüntülendi. Bu böceği Japonların internet üzerinden 150 bin dolara (4 milyon 845TL) satın alındığı ileri sürülüyor.

Dünyanın bir kaç ülkesinde görülen ancak en fazla Türkiye'de yaşadığı bilinen geyik böceğinde sevindirici haber geldi. Sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen, Japonya'nın aralarında bazı ülkelerde çok değerli olan 6 taraklı geyik böceği, Elazığ'ın Arıcak ilçesi, Üçocak beldesinde görüldü.

Böceğin farklı olması nedeniyle o anları cep telefonu ile kayda alan vatandaş ardından böceği doğal yaşam alanına bıraktı. Merak edip internetten araştırma vatandaş, böceğin nesli tükenme altında olduğu geyik böceği olduğunu fark etti.

Böceğin insan sağlığına bir zararı olmadığını söyleyen bir uzman "Geyik böcekleri genelde meşelerde ve çürümüş ağaçlarda yaşamaktadırlar. Yaşam süreleri yaklaşık 7-8 yıldır.. Hamile bir böcek 15-20 tane yumurta yapar. Yumurtladıktan 2 ay sonra da ölür" dedi.
Aynı yetkili "Geyik böceğini Japonya'da koleksiyon olarak kullanıyor. En değerlisi 6 anteni olanı. Japonların onun için 150 bin dolar ( 4 milyon 845 bin TL) ödedikleri ileri sürülüyor" diye konuştu.

4 milyon 845 bin TL'ye sıfır lüks bir araç alınabiliyor. Ancak bu böceklerin ülkemizde satılması kesinlikle yasak. Tespit edilmesi durumunda çok ağır para cezası uygulanıyor.

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