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Bu da Suriyeli katil cinci hoca. Elleriyle boğdu

Konya'da korkunç bir olay yaşandı. "Cinci hoca" olarak bilinen Suriye uyruklu kişi, bir şahsın içindeki cini çıkaracağını söyleyerek elleriyle boğazını sıktı. 

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:37
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Bu da Suriyeli cinci hoca cinayeti. "Cin çıkartıyorum" dedi elleriyle boğazını sıktı

Bu da Suriyeli katil cinci hoca. Elleriyle boğdu
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Konya'nın Ereğli ilçesinde akıl almaz bir cinayet yaşandı. Suriyeli "cinci hoca", bir kişinin içindeki cini çıkaracağını söyleyerek yatırdı ve boğazını sıktı. Şahsın bir süre sonra nefessiz kaldığı anlaşıldı ve kalp masajı yapıldı ancak kurtarılamadı.

Şahsın otopsisinde ise boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Konya'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve otopsisinde boğularak öldürüldüğü anlaşılan Suriye uyruklu kişinin, "cinci hoca" tarafından elleriyle boğulduğu ortaya çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Hasan Alluş'un (38), geçen çarşamba günü ambulansla getirildiği hastanede öldüğü anlaşıldı. Otopside Alluş'un boğularak öldürüldüğü, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

İÇİNDEKİ CİNİ ÇIKARACAĞINI SÖYLEYEREK BOĞAZINI SIKTI

Bunun üzerine sorguya alınan ailesi, Alluş'un içine cin girdiğini düşündüklerini ve "cinci hoca" olarak bilinen Suriyeli İ.E.H.A.'yı (39) evlerine çağırdıklarını anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, "cinci hoca" İ.E.H.A.'nın, Alluş'un içindeki cini çıkaracağını söyleyerek yatırdığı ve boğazını sıkmaya başladığını belirten ailesi, bir süre sonra nefessiz kaldığını anlayınca kalp masajı yaptıklarını ancak kurtaramadıklarını öne sürdü.

Cinci hocanın yanı sıra, Alluş'un eşi H.A. (37), bacanağı İ.E.H. (37), eşinin kardeşi Y.A. (30) ile çocukları V. (17) ile H.A. (15) gözaltına alındı.





 

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Xyz
19.11.2022 10:45
Oh sülalecek yerleşmişler garip garip işler yapıyorlar, bunları ülkemizde isteyen mhp li var mı acaba? Oy verirken iyi karar verin  
 
Bir vatandaş
19.11.2022 10:43
Bir de Avrupa bunları neden istemiyor diye şaşırıyoruz hala..  
 
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