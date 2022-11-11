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Yolunu kestiği adama kurşun yağdırdı. Korkunç cinayet kamerada

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolunu kestiği yeğeninin kocasını silahla öldürdü. Cinayet anı kameraya yansırken, kaçan zanlı 3 dakikada yakalandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 22:40
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Yolunu kestiği adama kurşun yağdırdı. Korkunç cinayet kamerada

Yolunu kestiği adama kurşun yağdırdı. Korkunç cinayet kamerada
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İHA'nın haberine göre; olay Reşadiye Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Makam kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.B. (63) adlı kişi gece saatlerinde, bisikleti ile gelen Şavkı Yiğit’in (62) yolunu kesti.

Daha önceden kavgalı olan H.B. ile Şavkı Yiğit tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şavkı Yiğit üzerinde bulundurduğu bıçağı H.B.’ye salladı.

Bir süre kovalamaca yaşayan ikiliden H.B. üzerindeki tabancayla Şavkı Yiğit’e ateş etmeye başladı.

5 kurşundan 2’si boynuna isabet eden Yiğit çöp konteynerine dayanarak yere yıkıldı.

Olayın duyulması üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaralı Şavkı Yiğit kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.B. ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta 3 dakika içinde suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

H.B.'nin, yeğeniyle evli olan Şavkı Yiğit’i yeğenine devamlı hakaret ettiğinden dolayı öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

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Abbas
11.11.2022 23:07
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