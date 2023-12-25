Bu defa da hıyar havuzuna girip iğrençlik yaptı. Bu görüntüler hıyar olduğu için midenizi bulandırmayacak

İşletmelerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılıyor.

Kimileri süt dolu varillere girdiği anları izlenme uğruna paylaşırken, kimileri de vatandaşları bilgilendirmek amacıyla paylaşımlar yapıyor.

Sosyal medyada son olarak gündem olan görüntüler ise pazarlarda ve marketlerde satılan hıyarların nasıl kasalara konulduğunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde, içi su ve hıyar dolu havuzun içindeki bir kişinin elindeki kova ile havuzdan topladığı hıyarları kasalara doldurduğu anlar yer aldı.

Görüntüler gündem olurken vatandaşlar da tepki gösterdi.