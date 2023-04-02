﻿'Bu durumu değiştirmek siyasi iktidarın görevidir'

Editör: Hamza Özalkuş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda çalışan ve ekonomik krizin etkisi altında olan mühendislerin yaşadığı sorunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Vedat Bilgin, topu Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne attı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kamuda çalışan mühendislerin düşük ücret alması neticesinde, mühendislerin ekonomik krizin etkileri altında ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çekti.

CHP Milletvekili Gürer, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“"Teknik iyileştirme" adı altında diğer mesleklere verilen teşvik ödemesi gibi bir iyileştirmenin kamuda çalışan tüm mühendisler için de düzenlenmesi düşünülmekte midir?

Kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun karşılığı olarak "Risk ve Sorumluluk Tazminatı" adı altında yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması için bir çalışma var mıdır?

Ek ödemelerimizin kamuda çalışan tüm mühendisler için arttırılması, için bir çalışma yapılmakta mıdır?

Aylık tutar yan ödeme oranının, Taban aylık katsayısının, Sözleşme ücretlerinin, Ek gösterge yansıtma oranlarının (en az yüzde 195 olması), Ek göstergelerin, (en az 6400 olması) ve Özel hizmet tazminat oranlarının (en az yüzde 250 olması) vb. kamuda çalışan tüm mühendisler için arttırılması adına bir çalışma var mıdır?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Vedat Bilgin, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinde 21.04.2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 73 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle değişiklik yapıldığını anımsattı.

Bakan Bilgin, “Memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin temel ilke ve esaslarının belirlenmesi, hukuki ve mali statülerinin ve uygulama esaslarının tespit edilmesi, düzenlenmesi, geliştirilmesi, personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin iş ve işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi ı görevi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir” ifadelerine yer verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kamuda mühendislerin mesleklerine uygun özlük hakları ve gelir iyileştirilmesi gerekli olduğunu belirtip bakanlığın bu bağlamda sorunu görmezden geldiğini ve mevzuatı bahane ettiğini belirterek bunu düzenleyip , değiştirmek siyasi iktidar sorumluluk ve görevidir “ dedi.