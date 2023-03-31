İşte ekonomide şahlanma dönemi. Bu eriği bu fiyata ancak gurbetçilerle Katarlılar alır

Baharın yavaş yavaş kendini göstermesiyle birlikte, bazı meyveler tezgahlara düşmeye başladı. Onlardan bir de erik. Fiyatı görünce o tezgahın önünden bir an önce kaçmaya çalışacaksınız. Çünkü inanması güç, çeyrek altın fiyatına bir kilo erik alınıyor. Fiyatı tam 1990 lira. Vay vay dedirtecek bir rakam. İşte bu fiyat aslında enflasyonun göstergesi gibi. Geçen yıl yani 2022 Nisan ayında ilk çıktığındaki fiyatı 600 lira bu yıla gelince, ilk eriğin fiyatı ise üç katından fazla 1990 lira. Çeyrek altın fiyatından sadece 6 lira eksik. Sosyal Medya kullanıcıları da bu durumu peş peşe paylaşıyorlar. 1990 liralık eriğin fotoğrafını paylaşan 'Memur haberleri' bir de soru yöneltmiş: "Çeyrek Altın fiyatına 1 kilo erik alır mısınız" diye. Yanıtı Katarlılar ve Gürbetçiler olur herhalde...

Erik şehir merkezlerinde 100'er gramlık paketlerde satılıyor.Şişli'de bazı manavlarda can eriğinin kilosu bin 990 liradan satışa sunuldu. Mart ayının sonunda ilk hasadı yapılan can eriğinin İstanbul'daki tezgâhlarda yüksek fiyata satılması nedeniyle birçok müşteri, bu fiyattan eriği alamayacağını söyledi. Tanesi 20 liraya gelen erikten almak isteyenler, altına meydan okuyan fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.