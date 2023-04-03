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TÜİK'e göre enflasyon yüzde 50.51'miş

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Aylık bazda enflasyon oranı 2.29 yıllık ise 50.51 oldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:01
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TÜİK enflasyonu açıkladı

TÜİK'e göre enflasyon yüzde 50.51'miş
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Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti. Yurtiçi Üretici Fiyat enflasyonu (Yİ-ÜFE) ise TÜİK'e göre yıllık yüzde 62,45, aylık olarak ise yüzde0,44 artış gösterdi. 

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon aylık olarak Ocak'ta 6,65, Şubatta ise yüzde 3,15 olarak gerçekleşmişti. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %70,73 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,30 ile eğitim oldu. 

2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %52,11, aylık %2,19 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

 

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