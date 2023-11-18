Bu fotoğraf kader değiştirdi. Mesut dışlandı İlkay kaptan oldu. Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, kader değiştiren fotoğrafı yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu fotoğraf kader değiştirdi. Mesut dışlandı İlkay kaptan oldu. Sedat Kaya yazdı

Tarih 13 Mayıs 2018'di.
Türkiye Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Krallık'ta resmi ziyarette bulunuyordu.
Londra'daki “Four Seasons” otelinde Alman Milli Takımı'nda oynayan Türk asıllı iki futbolcu
İlkay Gündoğan ile Mesut Özil'le fotoğraf çektirdi.
Bu fotoğraftan sonra iki futbolcunun kaderi değişti.
Kariyerleri farklı yönlere gitti.
Mesut Özil bu fotoğraftan sonra Almanya'da yoğun tepki aldı, dışlandı, sonunda milli takımdan ayrılmak zorunda kaldı.
İlkay Gündoğan ise yükseldikçe yükseldi. Alman milli takımın vazgeçilmesi oldu.
Bu akşam Türkiye karşısına Alman Milli Takımı'nın kaptanı olarak çıkacak.
5 yıl önce çekilen bir fotoğraf karesindeki iki futbolcu.
Biri kariyerinin zirvesine çıktı, diğeri unutuldu gitti.

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