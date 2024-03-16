Bu gemide herkes çıplak olmak zorunda! Fotoğraf çekmek yasak…1 haftalık seyahat ücreti şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Bu gemide herkes çıplak olmak zorunda! Fotoğraf çekmek yasak…1 haftalık seyahat ücreti şaşırttı
“Norveç İncisi” isimli 2 bin 300 yolcu kapasiteli gemi ‘çıplaklar gemisi’ olarak biliniyor. ABD’den demir alan gemi Meksika ve Honduras’a gitti. Gemide fotoğraf çekmek yasak ve tüm yolcuların çıplak olması zorunlu… 1 haftalık seyahat ücreti ise 80 bin lira.

ABD merkezli bir turizm şirketi, ABD'nin Florida kentinden demir alan Norveç İncisi adlı 2 bin 300 kişi kapasiteli gemi ile ”çıplak tur” düzenledi.

Norveç firmasına ait gemide düzenlenen tur, sosyal ortamlarda çıplak olmayı temel alan nüdizm felsefesini benimseyenler tarafından rağbet gördü.

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Çıplak bir tatili deneyimlemek isteyenlerin katıldığı tur, Florida'dan demir aldıktan sonra Meksika ve Honduras'a uğradı.

ABD-Norveç ortaklığında düzenlenen bir haftalık turun maliyeti, kişi başı en az 2 bin 500 dolar (yaklaşık 80 bin TL) oldu.

Fotoğraf çekmenin yasak olduğu turda, yalnızca gemi limana yaklaştığında ve diskolar ile yemek salonlarında kıyafet giymek zorunlu tutuldu.

2025 yılında düzenlenmesi planlanan bir sonraki tur için rezervasyonlar başladı. Tur ücretleri, kişi başı en az 2 bin 500 dolar (80 bin TL), en lüks iki kişilik bir kamara için 33 bin dolar (1 milyon TL) olarak belirlendi.

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