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Bu gıdalar kanserden koruyor mu?

İstatistiklerine göre, ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişi kansere yakalanıyor. Tablo pek iyi değil. Ancak doğru beslenmeyle kansere yakalanma riskini azaltmak mümkün. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 17:05
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Bu gıdalar kanserden koruyor

Bu gıdalar kanserden koruyor mu?
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Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, kanser düşmanı gıdaları açıkladı.

Organik olmayan gıda maddelerinde yüksek oranda kimyasallar olduğunu unutmayın. Bu nedenle en iyisi, mevsimin sebze ve meyvelerini tüketmektir. Bunun dışında unlu ve şekerli gıdalardan uzak durulduğu Akdeniz tipi beslenme ve haftada yarım kiloyu geçmeyen et tüketimi, temel diyet prensibi olmalıdır.
 

Kanserden korunmada etkili besinler, kolay ulaşılabilir ve hemen hemen hepinizin mutfağında var.

Kefir: Saccoromyces, steptoccoccus, cremoiris ve betabacterium caucasum gibi bazı yararlı mantar ve bakteri karışımlarını içeren kefir, immün sistemi güçlendirerek koruyucu etki sağlamaktadır.

Zerdeçal: Zerdeçaldaki kurkumin maddesi, antiinflamatuvar ve antioksidan etkisi sebebiyle çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılmakta.

Sarımsak: Sarımsağın aktif bileşeni olan di-alil-disülfidinin hem tümör oluşumunu hem tümör gelişimini engellediği bildirilmektedir.

Brokoli: Bu sebze gruplarının haftada 3 kez tüketilmesinin kansere karşı koruduğu belirlenmiştir. Brokoli filizlerinde bulunan sulforofan ve indol-3 carbinolün tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatma etkisi arttırmak için mide hassasiyeti bulunmuyorsa çiğ tüketimi önerilir.

Soya fasulyesi: Soya fasulyesi veya soya filizi östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanserini önlediğine dair pek çok çalışma vardır. Ancak meme kanserinde kaçınılması gereken besinler grubunda yer almaktadır.

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