Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Kaynak: Ekonomim
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, Euro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti.
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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 1

Bu haftanın yatırım araçları performansı belli oldu.

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 2

BIST 100 endeksi, en düşük 8.736,45 ve en yüksek 9.174,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 3

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi.

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 4

Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 5

Bu hafta ABD doları yüzde 1,29 değer kazanarak 31,9620 liraya çıktı.

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 6

Euro yüzde 3,33 artışla 35,0400 liraya yükseldi.

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 7

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,84 değer kazandı.

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 8

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,32 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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