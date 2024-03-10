Herkes altına koşarken rekoru kıran hurda oldu

Yatırımını altından yana yapan vatandaşlar hurda fiyatlarında görünce şaşkına döndü. Herkes altının fiyatlarını takip ettiği şu dönemde rekor kıran ise hurda fiyatlarındaki artış oldu. Hurdanın kilogramı 500 TL'yi buldu.
En yüksek artış yaşanan hurdalar elmas ve nikelde oldu. Elmas kategorisinde hurda karbük 400,12 TL/KİLO, hurda elmas ise 400,50 TL/KİLO'dan satıldı. Nikel hurdanın kilo fiyatı 500,21 TL, Anot hurda nikelin kilosu 500,50 TL'den işlem gördü.
Musluk hurdası fiyatı ise kilo başına 142 TL oldu.
İşte 2024 demir, bakır, alüminyum, kalay fiyatlarındaki son durum…
Hurdaya çıkan metallerin değerini belirleyen ana unsurlar arasında yer alan arz talep dengesi, küresel ekonomik koşullar ve yerel piyasa dinamiklerine göre iniş çıkış yaşıyor. Diğer yandan sürdürülebilir bir çevre için geri dönüşümünde hurdalar gittikçe önem kazanıyor. Biriktirilen hurdalar ise sahipleri tarafından iyi bir fiyata satılmak isteniyor. Peki 2024 yılı hurda fiyatları ne kadar arttı?
2024 HURDA FİYATLARI
Güncel Hurda Kablo Fiyatları
Hurda Bakır Kablo Fiyatı: 120 lira
Alüminyum Kablo Hurda Fiyatı: 10 lira
Soyulmuş Kablo Hurda: 237 lira
Antigron Kablo: 140 lira
Soyulmamış Kablo: 140 lira
Yeraltı Enerji Kablosu: 130 lira
Tek Damar Kalın Kablo: 150 lira
Nya Hurda Kablo: 140 lira
Ttr Hurda Kablo Fiyatları: 130 lira
Bakır Kablo Hurda Fiyatı: 146 lira
Hurda Akü Fiyatları
Kuru Hurda Akü Fiyatları: 25,24 TL/KİLO
Sulu Hurda Akü Fiyatları: 25,10 TL/KİLO
Jel Hurda Akü Fiyatları: 25,43 TL/KİLO
Güncel Hurda Fiyat Listesi
Sarı Hurda Fiyatı: 152,24 TL/KİLO
Musluk Hurda Fiyatı: 142,34 TL/KİLO
Pirinç Hurda Fiyatı: 152,04 TL/KİLO
Batarya, Vana, Su Saati: 130,11 TL/KİLO
Sarı Talaş Hurdası: 150,17 TL/KİLO
Ms 58, Ms 64, Ms 70 Hurda: 170,32 TL/KİLO
Sarı Pirinç Hurda Fiyatları: 150,04 TL/KİLO
Hurda Demir Fiyatları Güncel Listesi
DKP Hurda: 12,20 TL/KİLO
Ekstra Hurda: 11,17 TL/KİLO
Toplama Hurda: 10,54 TL/KİLO
Mahalle Hurda: 10,51 TL/KİLO
Grup Hurda: 11,23 TL/KİLO
Teneke Hurda: 3,05 TL/KİLO
Güncel Bakır Hurda Fiyatları
Soyulmuş Bakır: 256,15 TL/KİLO
Lama Bakır İmalat: 256,34 TL/KİLO
Boru Bakır: 232,24 TL/KİLO
Yanık Bakır: 222,84 TL/KİLO
Soyma Bakır Fiyatı: 256,64 TL/KİLO
Yanmış Bakır: 222,24 TL/KİLO
Külçe Bakır Fiyatları: 248,15 lira
Bakır İzotop Külçe Fiyatı: 238,15 lira