Herkes altına koşarken rekoru kıran hurda oldu

Yatırımını altından yana yapan vatandaşlar hurda fiyatlarında görünce şaşkına döndü. Herkes altının fiyatlarını takip ettiği şu dönemde rekor kıran ise hurda fiyatlarındaki artış oldu. Hurdanın kilogramı 500 TL'yi buldu.

En yüksek artış yaşanan hurdalar elmas ve nikelde oldu. Elmas kategorisinde hurda karbük 400,12 TL/KİLO, hurda elmas ise 400,50 TL/KİLO'dan satıldı. Nikel hurdanın kilo fiyatı 500,21 TL, Anot hurda nikelin kilosu 500,50 TL'den işlem gördü.

Musluk hurdası fiyatı ise kilo başına 142 TL oldu.

İşte 2024 demir, bakır, alüminyum, kalay fiyatlarındaki son durum…

Hurdaya çıkan metallerin değerini belirleyen ana unsurlar arasında yer alan arz talep dengesi, küresel ekonomik koşullar ve yerel piyasa dinamiklerine göre iniş çıkış yaşıyor. Diğer yandan sürdürülebilir bir çevre için geri dönüşümünde hurdalar gittikçe önem kazanıyor. Biriktirilen hurdalar ise sahipleri tarafından iyi bir fiyata satılmak isteniyor. Peki 2024 yılı hurda fiyatları ne kadar arttı?

2024 HURDA FİYATLARI

Güncel Hurda Kablo Fiyatları

Hurda Bakır Kablo Fiyatı: 120 lira

Alüminyum Kablo Hurda Fiyatı: 10 lira

Soyulmuş Kablo Hurda: 237 lira

Antigron Kablo: 140 lira

Soyulmamış Kablo: 140 lira

Yeraltı Enerji Kablosu: 130 lira

Tek Damar Kalın Kablo: 150 lira

Nya Hurda Kablo: 140 lira

Ttr Hurda Kablo Fiyatları: 130 lira

Bakır Kablo Hurda Fiyatı: 146 lira

Hurda Akü Fiyatları

Kuru Hurda Akü Fiyatları: 25,24 TL/KİLO

Sulu Hurda Akü Fiyatları: 25,10 TL/KİLO

Jel Hurda Akü Fiyatları: 25,43 TL/KİLO

Güncel Hurda Fiyat Listesi

Sarı Hurda Fiyatı: 152,24 TL/KİLO

Musluk Hurda Fiyatı: 142,34 TL/KİLO

Pirinç Hurda Fiyatı: 152,04 TL/KİLO

Batarya, Vana, Su Saati: 130,11 TL/KİLO

Sarı Talaş Hurdası: 150,17 TL/KİLO

Ms 58, Ms 64, Ms 70 Hurda: 170,32 TL/KİLO

Sarı Pirinç Hurda Fiyatları: 150,04 TL/KİLO

Hurda Demir Fiyatları Güncel Listesi

DKP Hurda: 12,20 TL/KİLO

Ekstra Hurda: 11,17 TL/KİLO

Toplama Hurda: 10,54 TL/KİLO

Mahalle Hurda: 10,51 TL/KİLO

Grup Hurda: 11,23 TL/KİLO

Teneke Hurda: 3,05 TL/KİLO

Güncel Bakır Hurda Fiyatları

Soyulmuş Bakır: 256,15 TL/KİLO

Lama Bakır İmalat: 256,34 TL/KİLO

Boru Bakır: 232,24 TL/KİLO

Yanık Bakır: 222,84 TL/KİLO

Soyma Bakır Fiyatı: 256,64 TL/KİLO

Yanmış Bakır: 222,24 TL/KİLO

Külçe Bakır Fiyatları: 248,15 lira

Bakır İzotop Külçe Fiyatı: 238,15 lira