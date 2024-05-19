Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat!

Uzmanlar uzu yol yapacak olan yolculuklarının ölümcül risk taşıyan ''pıhtı atma'' sorunuyla karşı karşıya olduğunu duyuru. Prof. Dr. Tevfik Özlü, masada oturur vaziyette çalışanların ve ders çalışırken sabahlayan öğrencilerin de bu hastalığa yakalanabileceğini belirtti.