Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat!
Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat!
Düzenleme: Kaynak: DHA
Uzmanlar uzu yol yapacak olan yolculuklarının ölümcül risk taşıyan ''pıhtı atma'' sorunuyla karşı karşıya olduğunu duyuru. Prof. Dr. Tevfik Özlü, masada oturur vaziyette çalışanların ve ders çalışırken sabahlayan öğrencilerin de bu hastalığa yakalanabileceğini belirtti.