Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat!

Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat!
Düzenleme: Kaynak: DHA
Uzmanlar uzu yol yapacak olan yolculuklarının ölümcül risk taşıyan ''pıhtı atma'' sorunuyla karşı karşıya olduğunu duyuru. Prof. Dr. Tevfik Özlü, masada oturur vaziyette çalışanların ve ders çalışırken sabahlayan öğrencilerin de bu hastalığa yakalanabileceğini belirtti.
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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 1

Yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte turistik bölgelerde tatil hareketliliği artarken, uzun süreli otobüs, tren veya uçak yolculuklarının tıbbi olarak bilinen venöz tromboembolizm olarak adlandırılan "pıhtı atma" sorununa neden olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 2

Bu durum, baldır kaslarının uzun süre hareketsiz kalmasıyla ilişkilendiriliyor ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.

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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 3

Uzmanlar, seyahat öncesi alınacak önlemlerin önemine vurgu yapıyor. Bol sıvı tüketmek, alkolden kaçınmak ve dar, sıkı giysiler yerine rahat kıyafetler tercih etmek gibi basit adımlarla risk azaltılabilir.

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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 4

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 4 saatten uzun süren yolculuklarda riskin arttığını belirtiyor. Özellikle yaşlı, kilolu veya belirli ilaçları kullanan kişilerde risk daha yüksek olabilir.

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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 5

Oturur pozisyonda uzun süre ayakların sarkıtılması, kan dolaşımında bozulmaya yol açarak pıhtı oluşumunu tetikleyebilir.

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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 6

Bu nedenle, uzun süren seyahatler öncesinde ve sırasında dikkatli olmak önemlidir. Uzun süre oturmanın genel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu da vurgulanıyor.

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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 7

Prof. Dr. Özlü, sürekli oturmanın, özellikle de ayakları sarkıtarak oturmanın sağlıksız olduğunu belirtiyor.

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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 8

Sürekli otururken bile düzenli aralıklarla kalkıp hareket etmek, bacak kaslarını çalıştırarak kan dolaşımını artırabilir ve pıhtı oluşumunu önleyebilir.

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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 9

Uzun süreli oturmak ve hareketsiz kalmak ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Bu nedenle, seyahat ederken veya günlük yaşamda uzun süre oturmak gerekiyorsa, düzenli olarak kalkıp hareket etmek önemlidir.

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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 10

Bu basit adımlar, pıhtı oluşumu gibi ciddi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

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Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat! 11
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