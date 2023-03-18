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"Bu iktidarın peşinden gidildikçe ekonomi düzelmez". Bu sözler bir patrona ait: İşçinin hakkını vermiyoruz

Sokak röportajında patrona mikrofon uzatıldı. Patron konuştu, hem millilikten bahsetti hem de işçi haklarından. İşte o konuşma

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 11:41
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'Bu iktidarın peşinden gidildikçe ekonomi düzelmez' Bu sözler bir patrona ait

''Bu iktidarın peşinden gidildikçe ekonomi düzelmez''. Bu sözler bir patrona ait: İşçinin hakkını vermiyoruz
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Sokak röportajından bir patrona mikrofon uzatılınca hiç beklenmedik cevaplarla karşılaşıldı. İşte o konuşma sosyal medyada yayınlandı

“Ya birbirimize değer vermiyoruz. Patronlara çalışıyoruz. Bir patron olarak söylüyorum. İşçilerin hakkını vermiyoruz. Sosyal devlet olamıyoruz. Yardımlarla geçinen 12 milyon yani söylemek istiyorum. İsim koymayacağım vatandaş var. Onlar bunun peşinden gittiği sürece bu ekonomi düzelmez. Kimse kimsenin safsatasından bu halkın kurtulması lazım. Yerlilik ve millilik diye bir şey yok arkadaşım. Tarlasını satmayan adam adamdır. Eken adam adamdır. Sütünü sağan pazara getiren adamdır. Meyvesini sebzesini koparıp da pazara getiren adamdır. Onun fiyatını adam gibi belirlemeyip, halka yetirmeye adam değildir”

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