Bu ilaçları kullananlar aman dikkat

Kaynak: AA
Bu ilaçları kullananlar aman dikkat
Prof. Dr. Meral Kanbak, ağrı kesici ve ateş düşürücülerde bulunan parasetamolün uzun süreli kullanımının, yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp hastalığı ve felç riskini yükseltebileceği konusunda uyardı.

Prof. Dr. Meral Kanbak, verdiği demeçte, “Kronik hastalıklar, ameliyat sonrası ağrılar, kanser ağrıları gibi çok çeşitli durumlarda ağrıyı kontrol altına alan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarına ihtiyaç duyulduğunu” söyledi.

Kanbak, aşırı ağrı kesici kullanımının ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti ve şunları ekledi:

“Satılan ilaçların yüzde 35’ini ağrı kesici özellikli olanlar oluştururken, bunu yüzde 30,2 ile romatizma tedavisinde kullanılanlar ile antiinflamatuvar ilaçlar takip ediyor. Türkiye’de en çok tercih edilen ilaç ağrı kesiciler. Ancak uzun süreli parasetamol kullanımı, yüksek tansiyonu olan kişilerde kalp hastalığı ve felç riskini yükseltebilir. Bu yüzden bu ilaçların mutlaka uzman gözetiminde alınması gerekiyor.” Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan ve İngiliz Kalp Vakfı tarafından desteklenen bir araştırmada, yüksek tansiyon geçmişi olan 110 hastaya, kronik ağrıda sıkça reçete edilen günde 4 kez 1 gram parasetamol veya 2 hafta boyunca eşdeğer bir plasebo verildi. Tüm hastalar, rastgele ve kör olarak her iki tedaviyi de denedi. Araştırma sonucunda, parasetamol alanların, plasebo alanlara göre sistolik kan basıncında 5 mmHg’lik bir yükselme olduğu görüldü. Araştırma sonuçları, bu yükselmenin kalp hastalığı veya felç riskini yaklaşık yüzde 20 artırabileceğini gösteriyor. Bu nedenle yüksek tansiyonu olanlar veya kalp hastalığı veya felç riski taşıyanlar parasetamol kullanırken daha dikkatli olmalı. Genelde kronik ağrıda kullanılan parasetamol için uzun süreli reçetesi olan hastaların, mümkün olan en kısa sürede en düşük etkili dozu kullanmaları öneriliyor."

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