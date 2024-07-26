Bu ilde ekmek 5 lira, su 1 lira oluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi yaptığı proje ile suyu 1 liradan ekmeği ise 5 liradan satacak. ‘Halk Ekmek’ projesi için pilot bölge olarak Yunusemre seçilirken sonrasında 17 ilçeye yayılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki haftadan itibaren söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu, ekmek de 5 lira oluyor” ifadelerini kullandı.

"HALK MANDIRASI" GELECEK

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Halk Ekmek projesi ile ilgili imzalanan protokol sonrası konuşan Zeyrek şunları söyledi:

"Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazıdır Halk Ekmek, sonrasında da Kent Lokantası’nı en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Az önce de Semih Balaban ile yaptığımız bir diğer protokol ile de artık halkın mandırası Halk Mandıra da hayata geçiyor. Yunusemre Belediyesi’nin tesislerinde Büyükşehir Belediyesi’nin üretimiyle birlikte vatandaşımıza süt ürünlerini en ekonomik, en lezzetli, en sağlıklı şekilde başkanımla birlikte sunacağız."

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’e proje için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"BÜFELERİN DEVİRLERİNİ YAPTIK"

"Bugün güzel bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız sözünü tutuyor. Halk Ekmek her yerde olacak dedi ve Yunusemre’yi pilot bölge seçti. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok iyi işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden dolayı Halk Ekmek üretiminden satışından çekiliyoruz. Büfelerimizi zevkle Büyükşehir Belediye Başkanımıza devrediyoruz. Bundan sonra da her konuda onun destekçisi olacağız. Kendisi de bize destek oluyor. Ben Ferdi Zeyrek başkanıma güzel, halkçı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."