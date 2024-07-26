Bu ilde ekmek 5 lira, su 1 lira oluyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bu ilde ekmek 5 lira, su 1 lira oluyor

Manisa’da Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı proje ile su 1 lira ekmek ise 5 lira oluyor. Pilot bölgede başlayan proje 17 ilçeye yayılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yaptığı proje ile suyu 1 liradan ekmeği ise 5 liradan satacak. ‘Halk Ekmek’ projesi için pilot bölge olarak Yunusemre seçilirken sonrasında 17 ilçeye yayılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki haftadan itibaren söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu, ekmek de 5 lira oluyor” ifadelerini kullandı.

"HALK MANDIRASI" GELECEK

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Halk Ekmek projesi ile ilgili imzalanan protokol sonrası konuşan Zeyrek şunları söyledi:

"Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazıdır Halk Ekmek, sonrasında da Kent Lokantası’nı en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Az önce de Semih Balaban ile yaptığımız bir diğer protokol ile de artık halkın mandırası Halk Mandıra da hayata geçiyor. Yunusemre Belediyesi’nin tesislerinde Büyükşehir Belediyesi’nin üretimiyle birlikte vatandaşımıza süt ürünlerini en ekonomik, en lezzetli, en sağlıklı şekilde başkanımla birlikte sunacağız."

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’e proje için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"BÜFELERİN DEVİRLERİNİ YAPTIK"

"Bugün güzel bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız sözünü tutuyor. Halk Ekmek her yerde olacak dedi ve Yunusemre’yi pilot bölge seçti. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok iyi işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden dolayı Halk Ekmek üretiminden satışından çekiliyoruz. Büfelerimizi zevkle Büyükşehir Belediye Başkanımıza devrediyoruz. Bundan sonra da her konuda onun destekçisi olacağız. Kendisi de bize destek oluyor. Ben Ferdi Zeyrek başkanıma güzel, halkçı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

ekran-goruntusu-2024-07-26-100004.png

ekran-goruntusu-2024-07-26-095921.png

Son Haberler
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı! Ellerin kırılsın Gündem
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı! Ellerin kırılsın
Galatasaray mahkemeye gidiyor Spor
Galatasaray mahkemeye gidiyor
Erdoğan’dan maaşları arttırın talimatı Gündem
Erdoğan’dan maaşları arttırın talimatı
15 saatte ölüm yolculuğunu bitirdi Spor
15 saatte ölüm yolculuğunu bitirdi
Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı Ekonomi
Sultanahmet esnafının elektrik kesintisi isyanı
Tekirdağ'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu Gündem
Tekirdağ'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu
Ücretsiz toplu taşıma için yeni karar! Tarih verildi artık para alınacak Ekonomi
Ücretsiz toplu taşıma için yeni karar! Tarih verildi artık para alınacak