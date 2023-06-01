Bu kadın ve bunun gibiler milletvekili adayı gösterildi. CHP neden kaybetti?

Editör: Serkan Talan

14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerindeki milletvekili adaylarından bazıları tepki çekmişti. O isimlerden biri de Hacer Foggo oldu. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olan Foggo, İzmir 2. Bölge 8. sıra adayı olmuş ancak seçilemedi.

CHP ile adının anılması sonrası Atatürk karşıtı paylaşımlarıyla gündeme gelen Foggo, Türkleri ‘ırkçılık’ ve ‘faşizm’ ile suçluyordu.

Hacer Foggo, 2014 yılında yaptığı bir paylaşımda “Türk usulü faşizmde çocuklar ya Kemalist bir okula ya da İmam Hatibe. Şimdi ‘İmam Hatip’ yoksul çocuğun seçme şansı o” ifadelerini kullandı.

Foggo’nun söz konusu paylaşımı “Bu kadın ve bunun gibiler milletvekili adayı gösterildi” yorumuna neden oldu. Öte yandan Foogo’nun paylaşımı “CHP neden kaybetti?” sorusunu da gündeme getirdi.

FOGGO’YA SERT TEPKİ

CHP’li Hacer Foggo’nun skandal paylaşımına tepki gösteren gazeteci Gönül Kanter, Foggo’nun zihniyetindeki kişilerin çocuklara eşit eğitim fırsatı ve eğitim sisteminin millileştirilmesi için çağrı yapmayacağının altını çizerek, “Efendileriyle bir olup halkımızı ezim ezim ezmek için varlar” ifadelerini kullandı.

Kanter’in Twitter paylaşımı şöyle:

“Atatürk'ü karşısına alıp Türkleri ırkçılık ve faşizmle suçlayan Hacer Foggo gibi dış odakların maşası Türkiye düşmanları "eğitim sistemimiz millileştirilmeli, çocuklarımıza eşit eğitim şansı" diye feryad mı edecekti? Efendileriyle bir olup halkımızı ezim ezim ezmek için varlar.”