Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz

Bu kadını tanıyor musunuz? Oya Kayacık 82 yaşındaydı. Nişantaşı’nda doğup büyüdü, Robert Koleji’nden mezun oldu.
61 yıl önce 21 yaşında genç kızken bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak için Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na girdi ve bir daha oradan hiç ayrılmadı.
“Karnımdan değil, kalbimden çıktılar” dediği o çocuklarla birlikte yuvada yaşadı.
Aileden gelen tüm servetini gözünü kırpmadan çocuklar için harcadı.
61 yıl hiç maaş almadı. Zengin ailesinin servetini harcadı.
Kimsesiz çocukların Oya Anne’si üç sene önce vefat etti maalesef…
O, heykeli dikilecek bir anneydi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın…
Ben Oya Hanım’ı ilk tanıdığım gün, Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na terk edilmiş minik bir bebek gelmişti. Beni bebeğin yanına götürdü, kendi yatağında uyutuyordu.
“Böyle küçük bebekleri koynumda büyütüyorum” demişti. Böyle güzel bir insandı o…
Huzurla, nurlarda uyusun. Cennet böyle insanlar için var.