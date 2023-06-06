Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz

Bu kadını tanıyor musunuz? Oya Kayacık 82 yaşındaydı. Nişantaşı’nda doğup büyüdü, Robert Koleji’nden mezun oldu.

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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 1
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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 2

61 yıl önce 21 yaşında genç kızken bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak için Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na girdi ve bir daha oradan hiç ayrılmadı.

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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 3

“Karnımdan değil, kalbimden çıktılar” dediği o çocuklarla birlikte yuvada yaşadı.

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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 4

Aileden gelen tüm servetini gözünü kırpmadan çocuklar için harcadı.

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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 5

61 yıl hiç maaş almadı. Zengin ailesinin servetini harcadı.

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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 6

Kimsesiz çocukların Oya Anne’si üç sene önce vefat etti maalesef…

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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 7

O, heykeli dikilecek bir anneydi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın…

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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 8

Ben Oya Hanım’ı ilk tanıdığım gün, Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na terk edilmiş minik bir bebek gelmişti. Beni bebeğin yanına götürdü, kendi yatağında uyutuyordu.

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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 9

“Böyle küçük bebekleri koynumda büyütüyorum” demişti. Böyle güzel bir insandı o…

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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 10

Huzurla, nurlarda uyusun. Cennet böyle insanlar için var.

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Bunu okuyunca yakınlarını maaş için Kızılay'a AFAD'a sokanların yüzüne tüküreceksiniz 11
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