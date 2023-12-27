Bu karışımı yapanların evine 1 sene böcek girmiyor. Ev ve iş yerlerinden böcekleri uzak tutma yöntemleri neler?

Ev ve işyerlerimizdeki böcekler sağlığımız için tehlikeli olduğu biliniyor. Bu yüzden onlardan kurtulmak için farklı yöntemler denemek gerektiği bildirildi.

Market ürünleri çok pahalı olduğu için evde kolayca hazırlayabilecek karışım ortaya çıktı.

BÖCEKLERDEN KURTULMANIN DOĞAL YOLU

Bir adet soğan

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Soğanı küçük küçük doğrayın ve kabartma tozunu üzerine serpin.

Karışımı iyice karıştırın.

Böceklerin çıkabileceği yerlere karışımı sürün.

BÖCEKLERİN EVE GİRMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN BUNLARI YAPIN

Evde nemli ve su sızıntılı yerler olmamasına dikkat edin.

Lavabo altları gibi nemli bölgeleri sık sık kurulayın.

Yemek artıklarını açıkta bırakmayın.Çöp kutunuzu her gün temizleyin.

Mutfaktaki yağlı, şekerli veya bal gibi yapışkan maddeleri mutlaka silin.

Bulaşıkları kokmaması için yemekten sonra hemen yıkayın.

Mutfak havasını tazelemek için sık sık pencere açın.