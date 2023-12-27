Bu karışımı yapanların evine 1 sene böcek girmiyor. Ev ve iş yerlerinden böcekleri uzak tutma yöntemleri neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Bu karışımı yapanların evine 1 sene böcek girmiyor. Ev ve iş yerlerinden böcekleri uzak tutma yöntemleri neler?
Sağlığımız için tehlikeli olan ev ve işyerlerimizdeki böcekleri uzak tutacak karışımın ve yöntemlerin belli olması dikkat çekti.

Ev ve işyerlerimizdeki böcekler sağlığımız için tehlikeli olduğu biliniyor. Bu yüzden onlardan kurtulmak için farklı yöntemler denemek gerektiği bildirildi.

Market ürünleri çok pahalı olduğu için evde kolayca hazırlayabilecek karışım ortaya çıktı.

BÖCEKLERDEN KURTULMANIN DOĞAL YOLU

Bir adet soğan

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Soğanı küçük küçük doğrayın ve kabartma tozunu üzerine serpin.

Karışımı iyice karıştırın.

Böceklerin çıkabileceği yerlere karışımı sürün.

BÖCEKLERİN EVE GİRMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN BUNLARI YAPIN

Evde nemli ve su sızıntılı yerler olmamasına dikkat edin.

Lavabo altları gibi nemli bölgeleri sık sık kurulayın.

Yemek artıklarını açıkta bırakmayın.Çöp kutunuzu her gün temizleyin.

Mutfaktaki yağlı, şekerli veya bal gibi yapışkan maddeleri mutlaka silin.

Bulaşıkları kokmaması için yemekten sonra hemen yıkayın.

Mutfak havasını tazelemek için sık sık pencere açın.

İlgili Haberler
Bağırsakları temizleyen karışım kabızlığı bir bardakla kesiyor. Kahveye ekleniyor
Öyle bir karışım ki...
Son Haberler
160 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi Yaşam
160 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi
Tapu ve Kadastro'da yeni dönem başlıyor 'Sayılı günler kaldı' Ekonomi
Tapu ve Kadastro'da yeni dönem başlıyor 'Sayılı günler kaldı'
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Tedavi için gittiği hastanede yakalandı Gündem
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Tedavi için gittiği hastanede yakalandı
Herkes Özgür Özel’in Meclis’te teröre karşı sözlerini konuşuyor Gündem
Herkes Özgür Özel’in Meclis’te teröre karşı sözlerini konuşuyor
Patates köftesi nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Patates köftesi nasıl yapılır?
İsmet İnönü'nün ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Tarih - Mitoloji
İsmet İnönü'nün ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
Bu yıl yaşanan en büyük 10 siber güvenlik saldırısı Ekonomi
Bu yıl yaşanan en büyük 10 siber güvenlik saldırısı