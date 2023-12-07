Öyle bir karışım ki...

Bu karışımı yapanların evine 1 sene böcek girmiyor. Evdeki böceklerden kurtulmak için her sene uygulayınca bakın neler oluyor...

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
Öyle bir karışım ki...

Böcekler ev ve işyerlerimizin sağlıklarını tehdit eder. Böyle durumlarda çeşitli yöntemlere başvurulur. Marketlerden alınan ürünlerin cep yakması nedeniyle kişilerin kendi imkanlarıyla karışım hazırlaması gerekir. İşte o karışımlardan biri…

Birçok kereler evdeki böceklerden kurtulmak için çeşitli yöntemler aranır. Siz de hazırlayacağınız bir karışımla böcekleri ev ve işyerlerinizden uzak tutabilirsiniz.

BÖCEKLER NASIL GELMEZ

Evde nem ve su akıntısı bulunmamalı.

Lavabo altındaki nemli yerler sürekli kurutulmalı.

Açıkta yemek bırakılmamalı

Çöp kutusu günde bir kez boşaltılmalı.

Özellikle mutfaktaki yüzeylerde yağ, şerbet ya da bal gibi yapışkan alanlar kesinlikle temizlenmeli.

Bulaşıklar koku yapmaması için yemekten hemen sonra yıkanmalı.

Mutfak özellikle sık sık havalandırılmalı.

İŞTE O KARIŞIM

Bir baş soğan
Bir çay kaşığı karbonat
Soğanı ince ince kıyıp üzerine karbonatı ekleyin. İyice çalkalayın.
Karışımı böceklerin muhtemel geldiği yerlere sürün.

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