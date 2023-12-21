Bağırsakları temizleyen karışım kabızlığı bir bardakla kesiyor. Kahveye ekleniyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
Bağırsakları temizleyen karışım kabızlığı bir bardakla kesiyor. Kahveye ekleniyor
Kahveye eklenen 1 tatlı kaşığı tarçın bağırsakları temizleyerek kabızlığı kesmesiyle dikkat çekti.

Kış döneminde artan kabızlık sorununa insanlar doğal besinlere yönelerek çare aramaya devam ediyor. Bu süreçte ortaya çıkan kahve ve tarçın karışımı dikkat çekti.

Türk kahvesi, içerdiği kafein sayesinde metabolizmayı hızlandıran ve enerji veren bir içecek olduğu biliniyor.

Tarçın ise kan şekerini düzenleyen, iştahı azaltan ve yağ yakımını artıran bir baharat olduğun vurgulandı. Bu iki malzemenin bir arada kullanılması, kilo vermek isteyenler için faydalı bir karışım oluşturduğu ifade edildi. Özellikle göbek bölgesindeki yağların erimesine yardımcı olduğunun altı çizildi.

Türk kahvesinin içerisine 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyerek her gün 1 fincan tüketmek, kilo verme sürecini hızlandırır. Ancak bu karışım tek başına yeterli değildir. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz ile birlikte tüketilmelidir. Ayrıca, tarçınlı Türk kahvesinin fazla tüketilmesi, bazı yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, günde 1 fincandan fazla içmemeye dikkat edilmelidir.

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Türk kahvesi ve tarçın, aynı zamanda sindirim sistemini de düzenler. Kahve, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı önler. Tarçın ise sindirim enzimlerini uyararak hazımsızlık, şişkinlik ve gaz gibi problemleri azaltır. Bu sayede, bağırsaklar daha sağlıklı ve düzenli çalışır. Bu nedenle, kabızlık sorunu olanlar, 1 fincan tarçınlı Türk kahvesi içerek rahatlayabilirler. Ancak, bu karışımı içerken bol su içmeyi de ihmal etmemelidir. Çünkü kahve ve tarçın, vücuttan su kaybına neden olabilir. Bu da, bağırsak kuruluğuna ve kabızlığa yol açabilir. Bu yüzden, tarçınlı Türk kahvesi içtikten sonra en az 2 bardak su içmek gerekir.

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