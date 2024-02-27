Bu kazayı izlediğinizde ağzınız açık kalacak! Kamyoneti durdurmaya çalıştı iki araç arasında sıkıştı

Görüntüleri izleyenlerin ağzlarını açık bırakacak kaza, saat 09.15 civarında Yeşilce Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir iş yerine kumaş teslimatı yapan kamyonet sürücüsü, yanlış kumaşı indirdiğini fark edince, kumaşı geri yüklemek için yardım istedi. Sürücü, kamyonetten indi ve kumaşı geri yükledi.

OTOMOBİL İLE KAMYONET ARASINA SIKIŞTI

Ancak bu sırada, yokuş aşağı hareket etmeye başlayan kamyoneti durdurmak için kapısını açtı ve park halindeki bir otomobil ile kamyonet arasında sıkıştı. Sürücü yaralandı ve yere düştü. Kamyonet ise 6 park halindeki araca çarparak durabildi.

HERKES YARDIMA KOŞTU

Olayı gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

EL FRENİ İŞE YARAMADI

Bir mahalleli, “Arkadaş malzemeyi indirdikten sonra araç kaymaya başladı. Kamyoneti durdurmaya çalışırken iki araç arasında kaldı ve yaralandı. 6 araç hasar gördü, el freni işe yaramadı” şeklinde konuştu.

BİR VE ÇOCUK EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Kaza anında bir kadın ve çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu. Bu korku dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.