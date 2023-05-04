Malatya’da ilginç kaza: Otomobil seyir halindeki iki aracın arasına sıkıştı

Malatya’da seyir halinde olan iki aracın arasında kalan otomobil trafiği felç etti. Sıkışma sonucu otomobilde mahsur kalan sürücünün imdadına polis ekipleri yetişti.

Malatya’da ilginç kaza: Otomobil seyir halindeki iki aracın arasına sıkıştı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu adliye kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 ADJ 355 plakalı Ford marka otomobil, aynı yöne ilerleyen 44 BG 821 plakalı kamyon ve 34 DDF 513 plakalı araçla çarpışarak iki aracın arasında kaldı.

aw884336-02.jpgManevra kabiliyetini kaybeden otomobilin sürücüsü bir süre aracından inemezken, ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle otomobil sıkıştığı yerden çıkarılırken, bölgede trafik ise bir süreliğine durdu.

aw884336-03.jpgYaralananın olmadığı kazada araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik yeniden normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

aw884336-04.jpg

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Husumetlisi olduğu genci pompalı tüfek ile hayattan kopardı Güncel
Husumetlisi olduğu genci pompalı tüfek ile hayattan kopardı
Erdoğan ‘Eş, dost, akraba kimse varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Şayet kırgınlık, küskünlük varsa muhakkak gönül alacağız’ Siyaset
Erdoğan ‘Eş, dost, akraba kimse varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Şayet kırgınlık, küskünlük varsa muhakkak gönül alacağız’
Mansur Yavaş: Seçimi kazanmak için bunlar Kandil'i de konuşturur kendileri de gider İmralı'yla konuşur Siyaset
Mansur Yavaş: Seçimi kazanmak için bunlar Kandil'i de konuşturur kendileri de gider İmralı'yla konuşur
Suudi Bakan ve BM Genel sekreteri görüştü: Sudan'daki çatışmalar masada Dünya
Suudi Bakan ve BM Genel sekreteri görüştü: Sudan'daki çatışmalar masada
İzmir depreminde yıkılan binayla ilgili 2 sanığa hapis cezası Güncel
İzmir depreminde yıkılan binayla ilgili 2 sanığa hapis cezası
Bursa Galatasaray'a taş koydu Spor
Bursa Galatasaray'a taş koydu
Kahramanmaraş'ta seçimler için hasarlı okulların bahçelerine konteyner kuruldu Güncel
Kahramanmaraş'ta seçimler için hasarlı okulların bahçelerine konteyner kuruldu