Kayseri'de bir garip kaza. İki ağaç arasına bu araç nasıl girdi

Kaza sırasında iki ağacın arasına giren araca herkes bir daha dönüp baktı.

KAYNAK: İHA
Kayseri'de bir garip kaza. İki ağaç arasına bu araç nasıl girdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde orta refüjde bulunan iki ağacın arasında sıkışan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sırasında iki ağacın arasına sıkışan araç çevredekiler bir kez daha dönüp, baktı.
Edinilen bilgiye göre 38 RR 708 plakalı otomobil, yoldan çıkarak orta refüjde bulunan iki ağacın arasında sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

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