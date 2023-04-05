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Futbolcuya saldıran hakeme 12 maç ceza

Meksika'da diziyle futbolcunun kasığına vuran hakem 12 maç ceza aldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 00:07
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Bu kez hakem futbolcuya saldırdı, ceza aldı

Futbolcuya saldıran hakeme 12 maç ceza
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Meksika Birinci Futbol Kapanış Ligi'nin (Liga MX Clausura) 13. haftasındaki maçta, kendisine itiraz eden Leon oyuncusu Lucas Romero'nun kasığına diziyle vuran hakem Fernando Hernandez'e 12 maç men cezası verildi.

İki takımın teknik direktörünün de oyundan atıldığı ve 6 futbolcunun sarı kart gördüğü Club America-Leon karşılaşmasında, yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Bu kez taraftar, futbolcular veya takımların teknik heyetlerinden biri değil, hakem şiddet içeren davranışta bulundu.

Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, hakem Fernando Hernandez'in 12 maç men cezası almasına kararlaştırdı.

Club America Teknik Direktörü Fernando Ortiz, Leon Teknik Direktörü Nicolas Larcamon ve Leon'un orta saha oyuncusu Romero ise 2'şer maç men cezası aldı. (AA)

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