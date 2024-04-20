Bu kez Irak'ta kritik bir noktayı vurdular. Ortadoğu alev alev

Bağdat'ın güneyinde meydana gelen saldırıdan dakikalar sonra Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi tarafından Facebook'tan yapılan yapılan ilk açıklamada "Babil Valiliği'nin kuzeyinde, otoyol üzerinde, El-Meşru bölgesinde yer alan Kalsu askeri üssündeki karargahımızda büyük bir patlama meydana geldi" denildikten sonra saldırının ardında ABD'nin olduğu iddia edilmiş ise de daha sonra yapılan başka bir açıklamada ise patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olayın perde arkasının araştırıldığı bilgisine yer verildi.

Babil Valiliği Güvenlik Komitesi üyesi Muhannad el-Anazi'nin erken saatlerde yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi karargahına bir saldırının düzenlendiği ve saldırıdan sonra beş büyük patlamanın meydana geldiği doğrulandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi'nin ilk açıklamasına cevap niteliği taşıyan "ABD'nin bugün Irak'ta hava saldırıları düzenlediğini iddia eden bazı haberler bulunmaktadır. Bu haberler doğru değildir. ABD bugün Irak'ta herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmemiştir" ifadelerine yer verildi.

IŞİD'i karşı yürütülen çok uluslu Operation Inherent Resolve misyonunu yöneten Birleşik Ortak Görev Gücü de ABD liderliğindeki koalisyonun Irak'ta herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini bildiren bir açıklama yayınladı.

Haşdi Şabi karargahına yapılan saldırının, İran'ın İsfahan kentindeki bir askeri üssün vurulmasından bir gün sonra meydana gelmesi akıllarda soru işaretine sebep olurken CNN International'a konuşan ABD'li bir yetkili İran'daki saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail hükumeti ise şuana kadar yaptığı açıklamalarda saldırının kendileriyle ilişkilendirilemeyeceğini iddia etti.

Saldırı sonrası yapılan ilk açıklamalarda ölü veya yaralının olmadığı belirtilse de şuan en az 4 kişinin yaralı olduğu belirtiliyor.