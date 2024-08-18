Bu kinin nedeni ne? Ali Koç kadar vatansever misiniz siz?

Anlayamıyorum bir türlü. Olup bitenler ve gösterilen tepkiler karşısında şaşırıyor ve üzülüyorum.

İzmir'de olup bitenleri biliyorsunuz. Fenerbahçe taraftarlarına yapılanları, eziyeti, formasının yakılmasını...

Kulüp başkanı olarak Ali Koç'un da taraftarların yanlarına gitmesini... Yerine dönerken saldırıya uğramasını...

Ne beklersiniz?

Yapanların ayıplanmasını ve cezalandırılmasını değil mi?

Ama neler oluyor? Bir bakıyorsunuz ortalığa yine at izine it izini karıştırıyorlar.

Fenerbahçe'den giriyorlar, Ali Koç'tan çıkıyorlar. Vatan haini ilan edenler bile var.

Dostum Sinan Engin'in dün akşam televizyon programında dediği gibi; "Ya bu Fenerbahçe'ye duyulan kin niye ya! Bu ne ya, bu neyin kini! Fenerbahçe gavur takımı mı! Ülkeyi falan mı sattı Fenerbahçe ne yaptı ya! Terörist takımı mı ağabey Fenerbahçe, bu ne demek ya! Böyle bir şey olabilir mi, ne kadar ayıp ya. Bunları cezalandırın, Fenerbahçe formasını yakmak ne demek ya. Nereye gidiyoruz oğlum biz! Neyin kafası bu, bu Fenerbahçe ne yapmış ya size! Bu neyin kini Ne geçti eline be dana, şu formayı yakınca eline ne geçti terbiyesiz! Bu ne düşmanlık ya Fenerbahçe'ye."

Şimdi ben bunu yapanlara ve onlara destek çıkanlara madde madde sayıyorum. Hanginiz Ali Koç'tan daha vatanseversiniz; cevap verin.

- Türkiye'ye onun kadar faydanız oldu mu?

- Türk sporu için onun kadar ne yaptınız?

- Voleybol Kadın Milli Takımı'nın uluslararası alanda kazandığı başarılarda ne kadar payı olduğunu unuttunuz mu?

- Olimpiyatlara 27 sporcu gönderdi, "Vatan haini" diyenler ne yaptı?

- Dünyanın en iyi hocasını, sayılı futbolcularını izlemenezi sağlaması kabahat mi?

- Türkiye'nin en büyük holdinginin sahiplerinden. Türkiye Cumhuriyeti'ne o holding kadar katkınız oldu mu?

Daha bu maddeleri uzatıp durabilirim.

Aslında hepiniz biliyorsunuz da...

Son olarak şunu söyliyeyim.

Ali Koç istese "Amaan bana ne" dese atlar teknesine şu sıcak yaz günlerini bir eli yağda, bir eli balda keyif içinde geçirebilir; öyle değil mi?

Ali Koç istese şirketleri falan boşverir, dünyanın istediği yerinde rahat rahat yaşayabilir; öyle değil mi?

Ama yapmıyor.

Türk sanayisini geliştirmek, Türk sporuna faydalı işler yapabilmek, Fenerbahçe'yi bir yerlere getirebilmek için gece gündüz çalışıyor.

Ali Koç vatan haini ha!...

Asıl bunu iddia eden vatan hainidir!