Bu köyün kalbi var. Hatta gökyüzünden bile görünüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu köyün kalbi var. Hatta gökyüzünden bile görünüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi, kalp şeklindeki kuş bakışı görünümüyle gözleri üzerine çekiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi, kalp şeklindeki kuş bakışı görünümüyle dikkat çekiyor.

Köyün bu benzersiz yapısı, Google Earth üzerinden mahalle sakinleri tarafından keşfedildi. 258 nüfuslu Sulhiye Mahallesi Muhtarı Recai Demircan, köylerinin bu doğal güzelliğinin sonradan olmadığını söyledi. Köyün drone ile çekilen görüntülerinde evler ve köy yollarının insan kalbi ve çevresindeki atar ve toplar damarlara benzemesi dikkat çekti.

Recai Demircan, köylerinin 1893 yılında Osmanlı-Rus harbinden sonra Kafkas muhacirleri tarafından kurulduğunu belirtti. Köy yollarının ve evlerin gökyüzünden bakıldığında kalp şeklinde görünmesinin bilinçli bir tercih olmadığını vurgulayan Demircan, "Bu tamamen doğal bir görüntü. Köyümüzün insanlarının sevecenliği ve iyi kalpliliği köyümüzün şekline yansımış" dedi.

Bu köyün kalbi var. Hatta gökyüzünden bile görünüyor

Bu köyün kalbi var. Hatta gökyüzünden bile görünüyor

Bu köyün kalbi var. Hatta gökyüzünden bile görünüyor

Bu köyün kalbi var. Hatta gökyüzünden bile görünüyor

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