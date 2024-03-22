Bu küpeler başka küpe. Tüm bildiklerinizi unutun! Modaya uyum sağlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bu küpeler başka küpe. Tüm bildiklerinizi unutun! Modaya uyum sağlıyor
Washington Üniversitesi'nde bilim insanlarının geliştirdiği küçük ve hafif küpenin sayesinde aynı zamanda oda sıcaklığını da ölçebiliyor ve 28 gün süren bir pil ömrüne sahip olduğu bildirildi.

Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, ACM'nin Etkileşimli, Mobil, Giyilebilir ve Her Yerde Bulunan Teknolojiler üzerine dergisinde yayınladıkları bir çalışmada, kulak sıcaklığını kablosuz olarak takip edebilen ve geleneksel akıllı saatlerden daha hassas cilt sıcaklığı ölçümü sağlayan yeni bir giyilebilir teknolojiyi tanıttılar.

Bu küçük ve hafif küpe, aynı zamanda oda sıcaklığını da ölçebiliyor ve 28 gün süren bir pil ömrüne sahip.

Temel sıcaklık takibi işlevinin yanı sıra, bu küpe stres seviyelerini, fiziksel aktiviteyi, yeme alışkanlıklarını ve hatta ovülasyon dönemlerini tespit edebilme yeteneğiyle sağlık izleme alanında yeni bir dönem başlatıyor.

Ayrıca, bu cihaz akıllı giyilebilir teknolojiler ile modanın kesiştiği noktada yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor.

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