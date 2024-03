Yapay zeka hangi meslekleri ortadan kaldıracak?

Dijitalleşeme her geçen büyümeye devam ediyor. Her şeye bir tıklama kadar yakın olduğu ortamda artık saniyeler içinde ulaşabiliyor ya da çözümlenebiliyor.

Dünya yapay zeka liginde Türkiye’nin yerini değerlendiren Aksu, ABD, Çin, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelerden sonra Türkiye’nin ikinci ligde gibi düşünülebileceğini belirtti.

Aksu, 2017'de Türkiye'de 12 tane yapay zeka ‘startup'ı saydıklarını şu anda 400'e yakın girişimci var ve bunların çoğu iyi fonlanmış durumda, çok başarılı olduklarını söyledi.

Aksu, 2021’de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bir Ulusal Yapay Zeka Stratejisi dokümanı yayınladığını bunun çok değerli belge olduğunu ve kamu sektörünün de yapay zekayı şu an çok ciddiye aldığını belirtti.

'İşinizi yapay zekayla sizden daha iyi yapabilen elinizden alacak'

Aksu, yapay zekanın otomasyonu kolay ve faydalı olan meslekleri ortadan kaldırma ihtimali olduğunu belirterek, kendisinin de çok beğendiği bir söylemi hatırlatarak, "Sizin mesleğinizi yapay zeka elinizden almayacak ama sizin işinizi yapay zekayla sizden daha iyi, daha hızlı, daha verimli yapabilen bir insan, sizin işinizi elinizden alacak. Bu neredeyse her meslek için geçerli." Değerlendirmesinde bulundu.

'Yapay zeka yanlış ellere geçerse çok büyük zararlara sebep olabilir'

Aksu, yapay zekayla ilgili hukuki düzenleme çalışmaları için şu sözleri söyledi:

Aksu, yapay zekanın yanlış ellerde, kötü niyetli amaçlarla kullanılırsa, çok büyük zararlara ve tahribatlara sebep olabileceğini söyledi.

Etik ve hukuki düzenlemeler gerektiğini aktaran Aksu, “Bunlarla ilgili etik, hukuki ve resmi düzenlemeler ve yönlendirmeler olmak zorundadır. Ama etik ve yasal çerçevenin içinde girişimcilere, serbest ekonomiye, arz talep dengesine olabildiğince az müdahale edilmelidir, özel sektör, kamu ve sivil toplumun bir denge ve rekabet içinde ilerlemesi ve gelişmesi teşvik edilmelidir.” İfadelerini kullandı.

Oyuncular ve sosyal medyacılar en büyük sorumluluğu taşıyor

Yapay zeka ile dezenformasyon ilişkisini inceleyen Aksu, sosyal medya ortamında bilgi kirliliği, dezenformasyon seli, tsunamisi yaşandığını belirtti.

Aksu, aynı sosyal medya şirketlerinin aslında hakikatle sahte bilgiyi ayırmak için de çok daha basit yapay zeka kullanabileceğini fakat “iş modeli” ve “ahlaki pusula”larının problemli olduğunu da ifade etti.