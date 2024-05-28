Bu makine zeka küpünü 1 saniyeden kısa sürede çözdü

Zeka küpünü çözmek çoğu insan için atomu parçalamaktan daha zordur. Aslında temel bir mantık sistemi içerisinde çözülebilmesi mümkün olan bu küpleri çözmek, işlem sırasında yapılan bir hata ile karmakarışık bir durum halini alabiliyor.

Japon mühendisler bu duruma da el attı. Geliştirdikleri makine sayesinde rubik küpü çözmek için sadece 0.3 saniye yetiyor. Evet sadece 0.3 saniye.. Yani 1 saniyenin sadece 3’te 1’i kadar süre bu karmakarışık sistemi çözebiliyor.

Üstelik bu makinenin uygun şartlar altında bu küpü çözebilmesi çok daha hızlı olabiliyor. Fakat bu duruma engel olan tek nokta zeka küpünün yüzeyindeki sürtünme. Bağlantı noktaları daha da kaygan olan bir küp olduğu takdirde bu 0.3 saniyelik sürenin 0.2 saniyenin altına düşmesi mümkün.

İlk olarak 1974 yılında icat edilen bu makineyi çözen insanların sayısı her geçen gün daha da artmasına rağmen bugüne kadar bir insanın kırdığı rekor 3,13 saniye. Bu süre yeni geliştirilen makineye oranla 10 kat daha yavaş.

Robotu yapan Japon mühendisler makinenin bu çözümünü videoya kaydetti fakat bu videoyu izlemek için göz bile kırpmamak gerekiyor.

Yapılan bu makine aslında makinelerin insanların düşsel zekasının ne kadar ileride olduğunu da gözler önüne seriyor. Makine ve yapay zeka birleşiminin ne kadar güçlü olduğu, insan karşısında makinelerin ne kadar yaratıcı olduğu bir kere daha gün yüzüne çıktı.

Tarihte bir insanın kırdığı rekor olan 3,13 saniyelik rekor ABD’de Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Guinnes Rekor denemesine kırıldı.

21 yaşındaki Max Park isimli genç 2023 yılında 3*3*3 boyutlarındaki klasik zeka küpünü sadece 3,13 saniyede kırmıştı. Yani siz bu bilgiyi okuyana kadar geçen süre içinde çözülmesi hayli güç olan zeka küpü çoktan çözülmüş oluyor.

Japon mühendislerin geliştirdiği makine hem robotların gelişimi hem de yapay zeka ile birleştiğinde nasıl bir güce ulaştıklarını kanıtlar nitelikte oldu.