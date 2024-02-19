Bu mantara aman dikkat

Kaynak: AA
Bu mantara aman dikkat
Mantarların bazıları zehirliyor hatta öldürebiliyor. İşte o mantarlardan biri...

Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, “Mantar zehirlenmesine sebep olan çok sayıda toksin vardır, fakat bunların içinde en tehlikelisi Amatosin’dir.” dedi ve çok önemli uyarılarda bulundu. İşte, o uyarılar…

Ülkemizde ölüm meleği ya da evcik kıran olarak bilinen Amanita Phalloides türü mantarlarda bulunuyor. Bu mantarın yenmesi hızlı ve ağır karaciğer yetmezliğine yol açıyor.

Mantar zehirlenmelerine genellikle yabani mantarların bolca yetiştiği dönem olan nisan ve kasım ayları arasında rastlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, “Doğadan toplanan yabani mantar yendikten sonra yüzlerce hasta acil servislere gelmekte ve bu hastalara yoğun bakım desteği verilmektedir.

Oluşan ciddi karaciğer yetmezliği nedeniyle karaciğer nakli gereken hastaların sayısı da çok fazladır. Hastaların çoğu maalesef hayatını kaybetmektedir” sözlerini kullandı.

BELİRTİLERİ

Hastalarda ciddi belirtilerin genelde ilk 6-8 saatlik dönemden sonra başladığını belirten Ertuğrul, “Bu belirtiler arasında bulantı, kusma, aşırı terleme, çarpıntı, yüzde kızarma, huzursuzluk, sersemlik bulunmaktadır. İlerleyen dönemde hastalarda bilinç bulanıklığı ve bilinç kaybı gibi sinir sistemi belirtileri ortaya çıkar. Bu hastalar yoğun bakım koşullarında izlenmekte ve durumu ciddi olan ve geri dönülmez karaciğer yetmezliği olan hastaların bir kısmına karaciğer nakli yapılarak hayatları kurtarılmaktadır.

Karaciğer yetmezliği olan hastaların çoğu ise maalesef organ nakli için uygun olmadığı ya da gerekli organ bulunamadığı için hayatlarını kaybetmektedir” dedi.

Doç. Dr. Ertuğrul konuşmasını şöyle bitirdi:

“Zehirli ve zehirsiz mantarları ayırt etmek çok güç olduğundan doğadaki yabani mantarlar toplanıp yenmemeli, bunun yerine paketli satılan kültür mantarları seçilmelidir.”


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