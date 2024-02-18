Bu mantardan kaçarak uzaklaşın

Daldinia concentrica, kömür mantarı olarak da bilinen, yenilemeyen bir mantar türüdür. Bu mantar, ölü veya ölmekte olan sert ağaçların odunlarında yaşar ve ahşabı çürütür. Mantarın meyve veren gövdesi, siyah renkli ve küresel şekilli olup, iç kısmı eş merkezli katmanlardan oluşur. Bu katmanlar, mantarın mevsimsel büyümesini gösterir.

Daldinia concentrica, geleneksel tıpta bazı hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu mantar, antibakteriyel, anti enflamatuar ve anti tümör etkilere sahip olduğu düşünülen bazı bileşikler içerir. Ancak, bu mantarın insan tüketimi için güvenli ve etkili olup olmadığı yeterince araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu mantarı yemekten kaçınmak gerekir.

Daldinia concentrica, ayrıca doğal bir yangın başlatıcı olarak da kullanılabilir. Bu mantar, yüksek oranda yanıcı olan ve kömür mantarı adını veren bir madde içerir. Bu mantar, geleneksel çakmak taşı ve çeliğin kıvılcımı ile ateşlenebilir ve uzun süre yanabilir. Ancak, bu mantarın dumanı çok keskin ve rahatsız edici olabilir.

Daldinia concentrica, Xylariaceae familyasına ait bir mantar türüdür. Bu mantar, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da yaygın olarak bulunur. Bu mantar, çeşitli böcek ve diğer küçük hayvanlara ev sahipliği yapar.